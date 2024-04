Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Niedawny mecz FC Barcelony z UD Las Palmas zakończył się wynikiem 1:0

Jedynego gola strzelił Raphinha, ale Brazylijczyk i wcześniej powinien dopisać sobie do dorobku bramkę

Mateu Lahoz uważa, że sędziowie prowadzący tamto spotkanie popełnili “żenujący błąd”

“To żenujący błąd”

FC Barcelona zdołała w minioną sobotę pokonać UD Las Palmas po trafieniu Raphinhi z drugiej połowy. Mistrzowie Hiszpanii mogli jednak już wcześniej “ustawić” sobie spotkanie. W 19. minucie Fermin Lopez posłał podanie do Roberta Lewandowskiego. W tamtym momencie na pozycji spalonej był Raphinha, ale nie wziął udziału w tym elemencie akcji. Dopiero później futbolówka trafiła do Brazylijczyka, a ten trafił do siatki. Sędziowie długo się zastanawiali, ale ostatecznie zdecydowali się anulować bramkę z powodu spalonego byłego piłkarza Leeds United. Wątpliwości w kwestii tej akcji nie ma Mateu Lahoz.

– To żenada. Zobaczmy akcję krok po kroku. Raphinha jest tylko na pozycji spalonej. Nie ma wpływu na przebieg akcji, a co za tym idzie, nie powinien zostać poddany karze. Kiedy już został zaangażowany w akcję, pozycja nie jest aktualna. Ma przed sobą piłkę i dwóch obrońców. Nie można go ukarać. To oczywiście żenujące – powiedział były kontrowersyjny arbiter, a obecnie ekspert telewizyjny.

Blaugrana traci osiem punktów do Realu Madryt w tabeli La Ligi. Obecnie, jednak, zespół przygotowuje się już do pierwszego starcia z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Zobacz też: Alonso zaliczy miękkie lądowanie? Porozumiał się z wielką marką.