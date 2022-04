PressFocus Na zdjęciu: Antonio Puertas

Wyniki 32. kolejki La Liga. W niedzielę odbyły się cztery spotkania. W pierwszej potyczce Granada przegrała z Levante aż 1:4. Następnie Atletico pokonało Espanyol 2:1. Decydujący gol padł… w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry. W hicie Real Madryt wygrał w delegacji z Sevillą 3:2, chociaż rywale prowadzili już dwoma trafieniami. Poniżej prezentujemy wyniki i strzelców wszystkich goli.

Udany występ Levante, Atletico ambitnie grało do samego końca, wiktoria Królewskich

Na początek Granada grała z Levante. Zespół z Andaluzji spisał się naprawdę słabo i przegrał z przyjezdnymi aż 1:4. Dzięki tej wiktorii goście awansowali na przedostatnie miejsce.

Następnie Atletico podejmowało Espanyol. Madrytczycy prowadzili 1:0, lecz rywale z Katalonii skutecznie odpowiedzieli (duży błąd popełnił Jan Oblak). Od 71. minuty gospodarze musieli sobie radzić w dziesięciu (drugą żółtą kartkę otrzymał Geoffrey Kondogbia), lecz udało im się triumfować rzutem na taśmę. Gola na wagę wiktorii zdobył z rzutu karnego Yannick Carrasco. W trzecim spotkaniu Bilbao mierzyło się z Celtą. Baskowie przegrali 0:2. Szczególnej urody była druga bramka, którą zdobył Fran Beltran.

O 21:00 Real Madryt rozpoczął delegacyjny bój z Sevillą. O bramki po stronie gości miał zadbać m.in. znajdujący się w wybornej formie Karim Benzema. To jednak gospodarze wyszli na prowadzenie dzięki sprytnemu trafieniu z wolnego Ivana Rakiticia. Niedługo potem podwyższył Erik Lamela. Po zmianie stron podopieczni Carlo Ancelottiego byli jednak w stanie najpierw doprowadzić do wyrównania, a w końcówce strzelić gola na 3:2. Zdobył go niezawodny Benzema.

Zobacz także: Tabela La Liga

Wyniki 32. kolejki

Granada – Levante 1:4 (0:1)

Alex Collado (90+2′) – Dani Gomez (17′), Jose Luis Morales (56′ – karny), Mickael Malsa (77′), Roberto Soldado (90+5′)

Atletico – Espanyol 2:1 (0:0)

Yannick Carrasco (52′, 90+10′ – karny) – Raul de Tomas (74′)

Bilbao – Celta 0:2 (0:2)

Iago Aspas (11′), Fran Beltran (37′)

Sevilla – Real 2:3 (2:0)

Ivan Rakitić (21′), Erik Lamela (25′) – Rodrygo (50′), Nacho Fernandez (83′), Karim Benzema (90+2′)