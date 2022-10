PressFocus Na zdjęciu: Leo Baptistao

Wyniki 12. kolejki La Liga. FC Barcelona wygrała w delegacji z Valencią 1:0. Bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Robert Lewandowski. W innym interesującym spotkaniu Cadiz po emocjonującej końcówce wygrało z Atletico 3:2. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Dobra druga połowa Almerii, nieudana pogoń Atletico, ambitna postawa Barcelony

Almeria grała z Celtą. Do przerwy ekipa z Vigo prowadziła 1:0. W drugiej połowie zdecydowanie lepsi byli gospodarze, którzy strzelili trzy bramki i odnieśli czwartą wygraną w tej kampanii. Cadiz podejmowało Atletico. Gospodarze błyskawicznie strzelili pierwszego gola, a pod koniec podwyższyli na 2:0. Podopieczni Diego Simeone doprowadzili do wyniku 2:2, ale ostatnie słowo należało do Cadiz. Gospodarze wygrali zatem 3:2. Tym samym Los Colchoneros zanotowali pierwszą porażkę w lidze od 18 września.

Sevilla stanęła w szranki z Vallecano. Niespodziewanie gospodarze nie zainkasowali nawet jednego oczka i przegrali z Rayo 0:1. FC Barcelona grała w delegacji z Valencią. Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie Dumy Katalonii. Ostatecznie FC Barcelona wygrała z Nietoperzami 1:0. Bramkę na wagę kompletu oczek zdobył w trzeciej minucie doliczonego czasu gry do drugiej połowy Lewandowski.

Wyniki 12. kolejki

Almeria – Celta 3:1 (0:1)

Lazaro (52′), Cesar de la Hoz (60′), Inigo Eguaras (90+6′) – Gabriel Veiga (25′)

Cadiz – Atletico 3:2 (1:0)

Theo Bongonda (1′), Alex Fernandez (82′), Ruben Sobrino (90+9′) – Luis Hernandez (85′ – gol samobójczy), Joao Felix (89′)

Sevilla – Rayo 0:1 (0:0)

Alvaro Garcia (61′)

Valencia – FC Barcelona 0:1 (0:0)

Robert Lewandowski (90+3′)