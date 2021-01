Wydawało się, że AC Milan i Borussia Dortmund będą prześcigać się w ofertach za defensora Realu Madryt, Alvaro Odriozolę. Dzienik AS donosi jednak, że 25-letni zawodnik podjął decyzję o pozostaniu na Santiago Bernabeu.

Jest to o tyle zaskakujące, że piłkarz ten nie dostaje żadnych minut od trenera Zinedine’a Zidane’a i przesiaduje co najwyżej na ławce. Zarówno w Mediolanie, jak i Dortmundzie miałby większą szansę na grę niż teraz w hiszpańskiej La Liga.

Jak donosi dziennik AS, prawonożny defensor rozmawiał w ostatnich dniach ze swoim agentem i podjął decyzję, że woli nie decydować się na razie na wypożyczenie do innego zespołu. Lista chętnych jest w każdym razie długa, bo chcą go nie tylko Borussia Dortmund i AC Milan, ale także Athletic Bilbao.

Defensor liczy na Puchar Króla

Spekuluje się, że Odriozola liczy na to, że będzie dostawać szansę w rozgrywkach Pucharu Króla. Kontrakt 25-latka z Królewskimi jest ważny do lata 2024 roku. Wycenia się go obecnie na około 10 milionów euro.

Zawodnik ten jest wychowankiem Realu Sociedad, a do Madrytu trafił przed dwoma laty. Później grał jeszcze na wypożyczeniu w Bayernie Monachium.