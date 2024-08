Mbappe zabrał głos po Superpucharze Europy. “To była magiczna noc”

Kylian Mbappe rozpoczął swoją przygodę z Realem Madryt w imponującym stylu, zdobywając bramkę w swoim oficjalnym debiucie i przyczyniając się do zdobycia Superpucharu Europy przez Królewskich. Po zakończeniu meczu, Francuz udzielił wywiadu dla "Canal+Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe: Moje marzenia stały się rzeczywistością

Real Madryt w środowy wieczór pokonał Atalantę Bergamo (2:0) na PGE Narodowym w meczu o Superpuchar Europy. Wynik w 59. minucie otworzył Federico Valverde, a losy spotkania rozstrzygnął Kylian Mbappe. Uwaga kibiców była szczególnie skupiona na francuskim piłkarzu, który zadebiutował w Los Blancos. Latem przeniósł się na Santiago Bernabeu z Paris Saint-Germain.

– To była magiczna noc. O takich nocach się marzy. Moje marzenia stały się rzeczywistością. Gram dla Realu Madryt, najlepszego klubu na świecie. Wszyscy pragnęliśmy zdobyć Superpuchar Europy. Łatwo gra się z Rodrygo, Bellinghamem, jak i całą resztą – stwierdził Mbappe przed kamerą “Canal+Sport”.

Napastnik nie szczędził także słów uznania dla swoich nowych kolegów z drużyny. – Wszedłem do zespołu taki, jaki jestem. Jestem szczery, a koledzy w szatni od początku byli mili. Jestem im za to wdzięczny. Mogę skupić się teraz na piłce, bo w tym jestem najlepszy i dlatego trafiłem do Madrytu – dodał.

W najbliższą sobotę zespół Carlo Ancelottiego spotka się na wyjeździe z Mallorcą w ramach pierwszej kolejki La Liga. Natomiast Mbappe i spółka pierwszy mecz na Santiago Bernabeu zagrają z Realem Valladolid. Starcie odbędzie się 25 sierpnia.