PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

“Szanuje jego decyzję, to decyzja faceta z jajami” – komentuje Ancelotti.

Toni Kroos kilka dni temu oficjalnie zapowiedział, że zakończy piłkarską karierę wraz z upływem obecnego sezonu. Decyzja niemieckiego pomocnika wywołała duże poruszenie w świecie futbolu, bowiem nikt nie zakładał, że pomocnik Realu Madryt zdecyduje się na taki ruch. Zanim jednak 34-latek odwiesi buty na kołek, wystąpi jeszcze w dwóch meczach. Najpierw przed własną publicznością będzie miał okazję pożegnać się z kibicami Los Blancos. Później w ostatnim spotkaniu w karierze będzie walczył o triumf w Lidze Mistrzów.

Decyzję o zakończeniu kariery przez Toniego Kroosa na konferencji prasowej przed meczem z Betisem skomentował Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec przyznał, że szanuje wybór, którego dokonał zawodnik i podkreślił, że zastąpienie piłkarza tej klasy jest prawie niemożliwe.

– Weterani i legendy muszą sami decydować o swoim przeznaczeniu. Toni podjął taką decyzję i musimy ją uszanować. Musimy pożegnać go najlepiej, jak potrafimy. Szanuje jego decyzję, to decyzja faceta z jajami, taka jest rzeczywistość – powiedział Carlo Ancelotti cytowany przez portal Madrid Universal.

– Zastąpienie kogoś takiego jest prawie niemożliwe, ale ta drużyna ma zasoby w postaci młodych piłkarzy, któzy wezmą na siebie odpowiedzialność i podążą ścieżką wytyczoną przez ostatnie dziesięć lat – przyznał trener Realu Madryt.

– Trzeba mieć odwagę, żeby to zrobić. Mam wiele szacunku do tego, co zrobił – skomentował Włoch.

Ostatni mecz Toniego Kroosa w barwach Realu Madryt odbędzie się 1 czerwca, gdy Królewscy zmierzą się z BvB w finale Ligi Mistrzów. Dla doświadczonego pomocnika to szansa na szósty triumf w karierze w rozgrywkach o puchar z wielkimi uszami.