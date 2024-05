Real Madryt bez kluczowego zawodnika w finale LM. Ancelotti potwierdził

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Tchouameni wykluczony z finału z powodu kontuzji

Real Madryt po odzyskaniu mistrzostwa Hiszpanii przygotowuje się do decydującego meczu w Lidze Mistrzów. W wielkim finale europejskich pucharów na stadionie Wembley zmierzą się z Borussią Dortmund. Niestety krążące od kilku dni złe wieści ws. występu jednego z kluczowych zawodników potwierdził na konferencji prasowej Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec przyznał, że Aurelian Tchouameni nie zagra w finale.

– Aurelian Tchouameni nie zagra w finale Ligi Mistrzów. Pracuję nad powrotem do zdrowia przed Euro – powiedział Carlo Ancelotti.

24-latek doznał złamania przeciążeniowego kości śródstopia. Z podobnym urazem zmagał się w październiku ubiegłego roku. Wtedy kontuzja wykluczyła Tchouameniego z gry na okres siedmiu tygodni. Środkowy pomocnik znalazł się wśród powołanych przez Didiera Deschampsa zawodników reprezentacji Francji na najbliższe Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech. Jednak wciąż nie wiadomo, czy zawodnik zdąży dojść do pełnej sprawności bezpośrednio przed pierwszym meczem w grupie. Warto przypomnieć, że Trójkolorowi będą rywalem reprezentacji Polski podczas Euro.

Tchouameni w bieżącym sezonie wystąpił łącznie we wszystkich rozgrywkach w 38 spotkaniach, w których strzelił 3 gole i zaliczył jedną asystę. Do Realu Madryt trafił latem 2022 roku z AS Monaco za kwotę 80 milionów euro.