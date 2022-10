PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Xavi ma wiele problemów do rozwiązania przed niedzielnym El Clasico, jednak najpoważniejszym wydaje się zestawienie formacji obronnej na hitowy mecz z Realem Madryt. Hiszpańskie media przekonują, że wobec słabej dyspozycji Gerarda Pique do składu Dumy Katalonii może wrócić Jules Kounde, nieco szybciej niż się spodziewano.

Pique ponownie rozczarował Xaviego słabą formą

Według mediów szkoleniowiec Barcy w meczu z Realem zdecyduje się postawić na Kounde

Francuz dopiero wraca do gry po kontuzji i prawdopodobnie nie będzie zdolny do gry na sto procent

Jules Kounde zagra z Realem?

Barcelona była na dobrej drodze, by w meczu z Interem zgarnąć trzy punkty, ale w drugiej części spotkania straciła kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami, dała sobie wbić trzy gole i prawdopodobnie zaprzepaściła szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Częściowo słaba dyspozycja w defensywie mogła być spowodowana brakami kadrowymi. Andreas Christensen, Ronald Araujo, Hector Bellerin i Jules Kounde byli niedostępni w środowy wieczór, co zmusiło Xaviego do postawienia na Gerarda Pique. Hiszpan zawinił przy stracie pierwszego gola, a jego występ spotkał się z ostrą krytyką. Również szkoleniowiec Dumy Katalonii nie był zadowolony z jego występu.

Wydarzenia z meczu Ligi Mistrzów miały doprowadzić do zmiany myślenia trenera Barcelony. Według gazety AS, jeśli Jules Kounde będzie zdolny do gry w meczu z Realem Madryt to znajdzie się w pierwszym składzie, nawet jeśli nie będzie przygotowany w stu procentach. Były gracz Sevilli walczy z czasem, aby zdążyć na El Clasico. Problemy, z jakimi mierzyła się Barcelona w starciu z Interem miały przekonać Xaviego, że obecność Kounde jest absolutnie konieczna bez względu na ryzyko.

Ostateczna decyzja najpewniej zostanie podjęta na parę godzin przed meczem, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że Francuz po trzy tygodniowej przerwie wróci do gry w trybie przyspieszonym.

