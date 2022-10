PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski. FC Barcelona

Za nami dopiero cztery kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, a hiszpańskie media już wyliczają ewentualne straty FC Barcelony w związku z brakiem awansu do kolejnej rundy turnieju.

Barcelona musi liczyć na cud, by awansować do kolejnej rundy Ligi Mistrzów

Dziennikarze już wyliczają straty, jakie Katalończycy poniosą odpadając z tych elitarnych rozgrywek

Mundo Deportivo twierdzi, że nawet wygranie Ligi Europy nie zrekompensuje odpadnięcia z Ligi Mistrzów

Skomplikowana sytuacja Barcelony

Sytuacja FC Barcelony w grupie C Ligi Mistrzów jest skomplikowana, choć bardziej pasuje tutaj określenie beznadziejna. Katalończycy na swoim koncie mają tylko cztery oczka i trzy mniej od drugiego Interu Mediolan. Nerazzurrim wystarczy już tylko zwycięstwo z dużo słabszą Viktorią Pilzno, by zapewnić sobie awans do kolejnej rundy i tym samym sprawić, że blaugrana po raz drugi z rzędu na wiosnę zagra w Lidze Europy.

Mundo Deportivo informuje, że kolejne odpadnięcie z fazy grupowej Ligi Mistrzów może oznaczać dla Barcy kłopoty nie tylko z perspektywy sportowej, ale także, a może przede wszystkim ekonomicznej.

Hiszpańscy dziennikarze podają, że Duma Katalonii w związku z brakiem awansu straci minimum 20 mln euro. Jest to suma wyliczona na podstawie premii od UEFA, praw telewizyjnych czy przychodów z dnia meczowego. Zakładając, że podopieczni Xaviego byliby zdolni zakwalifikować się nie tylko do 1/8 finału, ale zagrać na przykład w ćwierćfinale lub półfinale to ta kwota byłaby zdecydowanie większa.

Co ciekawe, Duma Katalonii ogłosiła budżet na sezon 2022/23 dopiero w ostatni weekend, w którym uwzględniono awans drużyny do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Utrata takich dochodów może być katastrofalna w skutkach dla Barcelony, która na początku lata wydała duże pieniądze na rynku transferowym, sprowadzając takie gwiazdy, jak Robert Lewandowski, Jules Kounde i Raphina. Raport Mundo Deportivo wskazuje, że Barcelona nie zdoła zrekompensować tej straty, nawet jeśli Katalończycy wygrają Ligę Europy.

