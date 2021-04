Koeman skrytykował słowa Kloppa. “To brak szacunku”

Sobotnie El Clasico pomiędzy Realem Madryt i Barceloną rozegrane zostanie na Estadio Alfredo Di Stefano. W mijającym tygodniu duże zastrzeżenia co do gry na tym obiekcie miał menedżer Liverpoolu Juergena Klopp. Zupełnie to nie przeszkadza trenerowi Dumy Katalonii Ronaldowi Koemanowi, który uważa, że Niemiec swoim wypowiedział okazał brak szacunku wobec Realu.

Tymczasowy dom Realu Madryt

Real Madryt od czasu wybuchu pandemii koronawirusa swoje spotkania u siebie rozgrywa na Estadio Alfredo di Stefano. Królewscy, chcą wykorzystać fakt konieczności rozgrywania meczów bez udziału kibiców, zdecydowali się na tymczasowe przeniesienie na ten obiekt i przyśpieszenie prac związanych z przebudową Santiago Bernabeu.

Przed wtorkowym meczem 1/4 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Liverpoolem rozwiązanie to skrytykował menedżer The Reds Juergen Klopp. – To prawda, że gramy na pustych stadionach, ale to jest coś zupełnie innego. To jest boisko treningowe. To tak, jakbyśmy odwiedzili Manchester United i grali na ich boisku treningowym. To bardzo różni się od wszystkiego, czego doświadczyliśmy wcześniej – mówił Klopp.

W sobotę stadion, który zlokalizowany jest w ośrodku treningowym Valdebebas, będzie gościł uczestników El Clasico. W związku z tym podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o grę na tym obiekcie pytany był trener Barcelony Ronald Koeman. Holender krytycznie wypowiedział się na temat słów Kloppa.

– To brak szacunku dla tak wielkiego klubu jak Real Madryt. Zdecydowali się poświęcić ten czas na remont na swoim stadionie. Każdemu piłkarzowi trudno jest grać bez kibiców na każdym stadionie. Oni są przyzwyczajeni do gry w tym miejscu, a rywale wiedzą, że muszą tam grać. To nie jest ważne. Mamy nadzieję, że boisko będzie dobre do gry w piłkę i to jest najważniejsze – powiedział szkoleniowiec katalońskiego klubu.

Sobotnie El Clasico rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – FC Barcelona.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin