Według informacji przekazanych przez "Mundo Deportivo", Frenkie de Jong ma być gotowy do gry dla Barcelony już w meczu z Gironą. To dobre wieści dla Hansiego Flicka.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong wróci na mecz z Gironą

Barcelona ma w ostatnim czasie spore problemy kadrowe. Zespół ze Stolicy Katalonii musi łatać dziury, bowiem wielu ważnych graczy zespołu Hansiego Flicka w ostatnim czasie nabawiło się kontuzji, lub leczy już nieco starsze urazy. Do tego dochodzą problemy z transferami do klubu, co potęguje problemy i nawarstwia zmarnowania kibiców oraz sztabu szkoleniowego.

Jednym z graczy, którzy od dłuższego już czasu zmagają się z problemami zdrowotnymi jest Frenkie de Jong. Holenderski pomocnik boryka się z kontuzją mięśnia łydki i z tego też powodu opuścił sporą część spotkań w poprzednim sezonie La Liga oraz nie mógł być do dyspozycji selekcjonera swojej reprezentacji podczas Euro 2024. Również i na początku sezonu de Jong jest poza grą, ale wkrótce być może się to zmieni i 17-latek wróci do gry.

Według informacji przekazanych przez “Mundo Deportivo”, Frenkie de Jong ma być gotowy do występu w barwach Barcelony już na mecz z Gironą. Spotkanie to jest zaplanowane na 5. kolejkę La Liga, czyli 15 września 2024 roku. Wówczas na wyjeździe Duma Katalonii zmierzy się z sensacją poprzedniego sezonu. Holender swój ostatni mecz rozegrał w kwietniu 2024 roku, wówczas rozegrał 45 minut z Realem Madryt.

