PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema po raz kolejny wpisał się na listę strzelców w wysoko wygranym przez Real Madryt 6:0 meczu z Levante. Francuz zrównał się tym samym z Raulem Gonzalezem pod względem ilości zdobytych goli dla Królewskich. Napastnik rozgrywa prawdopodobnie najlepszy sezon w swojej karierze.

Benzema w meczu z Levante zdobył swojego 323. gola dla Realu Madryt

Francuz zrównał się pod tym względem z Raulem

W klasyfikacji strzelców wszechczasów przewodzi Cristiano Ronaldo z 451. trafieniami

Kolejny sukces francuskiego napastnika

Francuski napastnik w trwającej kampanii może pochwalić się 44 golami w 44 meczach. Zdecydowanie przewodzi w klasyfikacji strzelców Primera Division zdobywając w hiszpańskiej lidze aż 27 bramek. Ponadto zanotował też dwanaście asyst. Wyprzedza drugiego w tym zestawieniu gracza Celty Vigo Iago Aspasa aż o dziewięć trafień.

Przeciwko Levante strzelił bramkę głową, a w drugiej części gry asystował Viniciusowi. To był jego 323. gol dla Realu Madryt, co stanowi kolejny kamień milowy w jego niesamowitym sezonie. Zrównał się tym samym z Raulem Gonzalezem i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów Los Blancos. Na tej liście wyprzedza go tylko Cristiano Ronaldo z 451 golami, o czym informuje hiszpańska Marca.

Być może równie niezwykłe, jak wyrównanie liczby Raula, jest to, że Benzema zdołał osiągnąć to w 141 mniej meczach niż Hiszpan.

Jednak pomimo wszystkich statystyk i rekordów, które tworzy Francuz w obecnych rozgrywkach wielu podkreśla jego ogromny wkład w drużynę. Zdaniem wielu ekspertów, sukces, jaki osiągnął Real Madryt w tym sezonie jest dziełem Karima Benzemy. Królewscy zdobyli tytuł mistrza kraju i zagrają w finale Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi, który odbędzie się 28 maja.

