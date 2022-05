Pressfocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Sobotnia wygrana w finale Ligi Mistrzów była dla Karima Benzemy piątą już w karierze. Francuz tym razem nie strzelił bramki, jednak walnie przyczynił się do zdobycia przez Real Madryt czternastego już pucharu Ligi Mistrzów. Francuz z 15 bramkami został królem strzelców tegorocznej edycji. Zdaniem Thierry’ego Henry’ego, napastnik Los Blancos powinien w tym sezonie sięgnąć po Złotą Piłkę.

Karim Benzema został ogłoszony królem strzelców Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22

Francuz rozegrał znakomity sezon i jest faworytem do sięgnięcia po Złotą Piłkę

Zdaniem Thierry’ego Henry’ego, napastnik Realu powinien wygrać w plebiscycie

Złota Piłka w tym roku przeznaczona dla Benzemy

W spotkaniu z Liverpoolem Królewscy nie przeważali, ale zrobili to, co w piłce nożnej niezbędne jest do zwycięstwa – strzelili bramkę. Jak się okazało, trafienie Viniciusa Jr. było jedynym tego wieczoru, a puchar Ligi Mistrzów powędrował w ręce piłkarzy Realu. Królem strzelców rozgrywek został Karim Benzema, który w 12 meczach zanotował aż 15 trafień. W ręce Francuza powędrował także tytuł króla strzelców La Liga.

Francuz jest faworytem do sięgnięcia w tym roku po Złotą Piłkę. Thierry Henry uważa, że głosowanie mogłoby zostać zamknięte nawet teraz, bo nikt inny nie zasługuje na nagrodę bardziej niż Benzema.

🇫🇷 Karim Benzema’s 2021/22.



• Champions League winner.

• La Liga winner.

• Nations League winner.

• Spanish SuperCopa winner.

• Pichichi winner.

• UCL top scorer.



49 goals. 15 assists. 52 games. pic.twitter.com/FhKvw2gCs8 — TC (@totalcristiano) May 29, 2022

– Chciałbym powiedzieć coś do redakcji “France Football” i elektorów. Zamknijcie głosowanie, Benzema wygrał – stwierdził.

Podobnego zdania jest Didier Deschamps, który o napastniku Realu Madryt wypowiadał się w samych superlatywach.

– Odpowiedź jest prosta – tak. Tytuły, poziom osiągnięty z drużyną, to co był w stanie robić na boisku… Zasługuje na tę nagrodę – skomentował Francuz.

W 2022 roku Złota Piłka po raz pierwszy przyznana zostanie za sezon, a nie jak do tej pory rok kalendarzowy. Ceremonia jej wręczenia zaplanowana jest na 17 października.

