Real Madryt wraca do ligowej rywalizacji po porażce 0:1 z Barceloną w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla. Królewscy w niedzielę zagrają z Realem Betis na wyjeździe. Luka Modrić nie może wystąpić w tym spotkaniu z powodu nadmiaru żółtych kartek.

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt w niedzielę zmierzy się z Realem Betis

Carlo Ancelotti nie będzie miał do dyspozycji czterech piłkarzy

Wśród nich jest m.in. zawieszony Luka Modrić

Real Madryt goni Barcelonę. Kto został powołany na spotkanie z Betisem?

Real Madryt za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosił kadrę, którą Carlo Ancelotti powołał na najbliższy mecz ligowy przeciwko Realowi Betis. Włoski szkoleniowiec w niezwykle istotnej potyczce z drużyną z Sewilli nie będzie mógł skorzystać z czterech zawodników.

Na liście powołanych nie znalazł się m.in. Luka Modrić, który jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek. Cały czas kontuzjowani są Ferland Mendy oraz David Alaba, a Andrija Łunina dopadła choroba. Okazję na kolejną szansę występu ma 18-letni Alvaro Rodriguez, który zdobył bramkę w derbach Madrytu.

Los Blancos tracą siedem punktów do lidera z Barcelony, który w ten weekend pojedzie na wyjazd do Valencii. Podopieczni Carlo Ancelottiego mają nadzieję, że po tej serii gier uda się im zmniejszyć dystans do Dumy Katalonii.

Spotkanie Real Madryt z Realem Betis w ramach 24. kolejki La Ligi odbędzie się na Estadio Benito Villamarin w najbliższą niedzielę 5 marca o godzinie 21:00.

