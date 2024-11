Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Jules Kounde: Dla mnie dyscyplina to coś bardzo ważnego

Już dziś w hiszpańskiej La Lidze odbędą się derby, w którym FC Barcelona przed wlasną publicznością podejmie Espanyol. „Duma Katalonii” przystąpi do tej rywalizacji w bardzo dobrych nastrojach. Podopieczni Hansiego Flicka bowiem w swoim ostatnim spotkaniu rozgromili Real Madryt na Estadio Santiago Bernabeu (4:0).

Przed meczem tymczasem ukazał się wywiad z Julesem Kounde na łamach „La Vanguardia”. Reprezentant Francji poruszył temat m.in. swojej liczby treningów, która została zwiększona. Obrońca FC Barcelony dodał też, że nigdy nie był bardzo utalentowanym piłkarzem, który wyróżniał się w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

– Trenuję trzy razy dziennie, trzy i pół godziny albo cztery. A potem to, czego wymaga futbol: dbania o siebie, dobrego snu, regeneracji. Wcześniej trenowałem tylko dwa razy, a teraz trenuję trzy razy, bo myślałem, że mogę coś poprawić, coś zoptymalizować – powiedział Jules Kounde, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

– Nigdy nie byłem niesamowicie utalentowanym piłkarzem, który grał jak z nut w kategoriach młodzieżowych. Wychodziło mi to dobrze, bo wkładałem w to bardzo dużo wysiłku. Dla mnie dyscyplina to coś bardzo ważnego – zaznaczył Francuz.

Jules Kounde w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce FC Barcelony. W tym czasie udało mu się raz wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.