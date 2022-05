Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Odejście Leo Messiego z FC Barcelona było dramatem dla miliony fanów Blaugrany na całym świecie. Ojciec 7-krotnego triumfatora Złotej Piłki wyznał jednak, że głęboko wierzy, że jego syn jeszcze kiedyś wróci na Camp Nou.

Jorge Messi został zapytany na Twitchu o ewentualny powrót syna do FC Barcelona

Ojciec Messiego głęboko wierzy, że ten niedługo nastąpi

Nastroje kibiców ws. powrotu Messiego studzi jednak prezydent FCB, Joan Laporta

Messi słaby bez Barcelony, Barcelona słaba bez Messiego

Odejście Leo Messiego z FC Barcelona po 21 latach nieprzerwanych występów było związane z koniecznością cięć w katalońskim klubie, który stał wówczas na krawędzi bankructwa. Duma Katalonii za swoją legendę zainkasowała w sierpniu od PSG 80 mln euro, a także uwolniła się od gigantycznych zarobków napastnika reprezentacji Argentyny.

W Parku Książąt, Messi jednak częściej zawodził niż zachwycał. W sezonie 2021/2022 we wszystkich rozgrywkach zagrał w 33 meczach, w których strzelił zaledwie sześć goli, ale zaliczył za to aż 13 asyst. Z “Les Parisiens”, po roku przerwy, zdobył mistrzostwo Francji, ale za to z Ligi Mistrzów odpadł już w 1/8 finału. Kiepsko bez swojego asa radziła sobie również Barcelona, która bieżącą kampanię kończy bez żadnego trofeum. Na Camp Nou wszyscy więc po cichu liczą, że zobaczą jeszcze na żywo Messiego w akacji w barwach Blaugrana.

Laporta studzi nastroje ws. Messiego

Podobne nadzieje ma również Jorge Messi, ojciec Leo, który na Twitchu, na kanale Jijantes FC, tak odpowiedział na perspektywę ewentualnego powrotu syna do stolicy Katalonii. – Mam nadzieję, że pewnego dnia to się stanie. Podobne nastroje prezentują jego byli klubowi koledzy. Dani Alves nie ma wątpliwości, że jeszcze kiedykolwiek wystąpi w FCB z Argentyńczykiem. Z kolei Xavi podkreśla, że w Barcelonie drzwi dla Messiego zawsze są szeroko otwarte.

Ten entuzjazm nico burzy marcowa wypowiedź prezydenta Dumy Katalonii, Joana Laporty, który stwierdził w rozmowie z RAC 1: – Nie otrzymałem do tej żadnej wiadomości od Messiego, ani kogokolwiek z jego otoczenia w sprawie powrotu do Barcelony. Na razie zatem nie poruszamy tej kwestii.

