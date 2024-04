Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Laporta chce wyjaśnień od Xaviego

Xavi ogłosił swoje odejście z Barcelony pod koniec stycznia, po bolesnej porażce z Villarreal (3:5) w La Liga. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a Duma Katalonii dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ulegając ostatecznie z Paris Saint-Germain. Klub próbował szukać następcy Xaviego, ale zdecydował, że przekonanie Hiszpana do kontynuacji pracy jest priorytetem.

Wszystko wskazuje, że Xavi zmienił zdanie, choć oficjalnie tego nie potwierdził. Joana Laporty zawsze opowiadał się za jego pozostawieniem, a teraz potrzebuje wyjaśnień. Trener musi odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania Laporty, zanim sternik katalońskiego klubu podejmie ostateczną decyzję.

Barcelona boryka się z poważnymi problemami finansowymi i żądania Xaviego, który chce kilku transferów, będzie trudne do zrealizowania. Teraz Xavi musi wytłumaczyć Laporcie, czy ten zespół jest wystarczająco silny, by mógł przystąpić do walki o najwyższe cele.

Co ważne, dodatkowo Laporta chciałby wiedzieć, co skłoniło Xaviego, żeby pozostać w Blaugranie. Wcześniej miał wrażenie, że jego praca w klubie jako trenera nie została dostatecznie doceniona. Laporta chce usłyszeć, czy Xavi faktycznie ma plan działania w nowej kampanii. Przed Barceloną domowe starcie z Valencią w poniedziałek w 33. kolejce La Liga.