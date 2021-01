Joan Laporta to jeden z głównych kandydatów na nowego prezydenta FC Barcelony. Ostatnio znany działacz piłkarski zabrał głos na temat spekulacji transferowych dotyczących Lionela Messiego i jego ewentualnej przeprowadzki do Paris Saint-Germain. 58-latek pogroził palcem mistrzom Francji.

Joan Laporta jest zdania, że Paris Saint-Germain okazało kompletny brak szacunku Barcelonie, wyrażając swoją chęć związaną z pozyskaniem Argentyńczyka. Klub z Ligue 1 od momentu, gdy piłkarz Barcy odłożył w czasie podjęcie decyzji na temat swojej przyszłości, nie ukrywa swoich planów transferowych.

Lionel Messi ma kontrakt ważny z Dumą Katalonii do końca trwającego sezonu. Od początku tego roku 33-latek ma jednocześnie możliwość negocjowania z nowym klubem, do którego mógłby trafić od 1 lipca. W każdym razie wciąż przyszłość reprezentanta Argentyny jest niejasna.

Przeprowadzka Messiego do PSG stała się jeszcze bardziej prawdopodobna, gdy dyrektor sportowy tego klubu Leonardo zakomunikował, że tacy zawodnicy jak Argentyńczyk, zawsze będą na celowniku klubu z Paryża. – Wielcy zawodnicy, tacy jak Messi, zawsze będą na liście życzeń PSG – powiedział Brazylijczyk.

Tymczasem kandydat na prezydenta Barcy uważa, że ​​francuska ekipa przekroczyła granicę, chcąc pozyskać Messiego. Laporta nakreślił jednocześnie swoje plany dotyczące podjęcia kroków prawnych przeciwko paryżanom, jeśli wygra wybory na prezydenta klubu z Katalonii.

Laporta uderzył w klub z Francji

Katalończyk przyznaje jednak, że Blaugrana nie ma czasu na przekonanie kapitana zespołu, by kontynuował karierę w Barcelonie. – Klub musi być w stanie złożyć dobrą propozycję, którą Messi jest gotów zaakceptować. Dużo zależy zatem od Barcelony – mówił w środę na konferencji prasowej Laporta.

– Zrozumiałbym każdą odpowiedź Messiego, ale on musi wiedzieć, jaka jest propozycja. To wymaga pilności. Złożenie przekonującej propozycji staje się coraz bardziej skomplikowane. On może teraz negocjować z innymi klubami, a Barca jest nadal bez prezydenta – uzupełnił działacz.

– To brak szacunku dla Barcelony, że kluby takie jak PSG publicznie mówią, że pozyskają Messiego. To państwowy klub, który łamie zasady. Nie możemy dopuścić do tego, aby destabilizował inne ekipy – przekonywał Hiszpan.

– W tej sprawie będziemy musieli rozmawiać z UEFA i FIFA, aby uniknąć takich działań. PSG musi powstrzymać się od wypowiedzi na temat Messiego. To nie na miejscu, aby inny klub mówił o nim. Barca jednak w tej chwili nie ma prezydent, który mógłby zareagować na ten brak szacunku – podsumował Laporta.