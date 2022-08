fot. PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

W piątek odbyła się konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego i Joana Laporty. Prezydent FC Barcelony zabrał głos na temat szczegółów transferu Polaka oraz dalszych działań klubu.

Robert Lewandowski został w piątek oficjalnie zaprezentowany na Camp Nou. Na trybunach zasiadło około 50 tysięcy kibiców

Joan Laporta odpowiedział na konferencji na pytania dotyczące transferu Polaka oraz miejsca, w jakim obecnie znajduje się FC Barcelona

Prezydent klubu przyznał, że decyzja o przyznaniu 33-latkowi koszulki z numerem “9” była podyktowana kwestiami wizerunkowymi

“Ten dzień jest historyczny dla Barcelony”

Joan Laporta konferencję prasową po transferze Roberta Lewandowskiego rozpoczął od podziękowań całej ekipie, bez której ta transakcja nie miałaby prawa bytu. Odniósł się również do otoczenia samego piłkarza.

Chcę podziękować rodzinie i przyjaciołom Roberta. Jego mama opowiedziała mi, że 20 lat temu zabrała Roberta na Camp Nou i powiedziała mu, że pewnego dnia tutaj zagra – zdradza Laporta.

Prezydent Barcelony jest przekonany, że hitowy transfer Polaka zapisze się na kartach klubowej historii. Opowiedział także o szczegółach prowadzonych przez ostatnie tygodnie działań.

Ten dzień jest historyczny dla Barcelony. Zawodnik takiej klasy jak Lewandowski chciał przejść do Barcelony. To już oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze. Pracujemy, aby zarejestrować wszystkich zawodników. Uważam, że odrobiliśmy zadanie domowe. Zobaczymy, co musimy zrobić w najbliższych dniach, ale myślimy, że będzie dobrze. Na razie czekamy, bo to decyzja LaLigi.

Znam Piniego Zahaviego od dawna. Mamy świetną relację. To on powiedział mi, że jest taka szansa, a my się zgodziliśmy. Od razu zaczęliśmy negocjacje z Bayernem. Trochę zajęło ustalenie kwoty transferu. Mateu pracował nad tym razem z Jordim Cruyffem, a Bayern się zgodził. Odbyliśmy wiele wideo-rozmów. Gdybyśmy mogli zarejestrować tylko jednego nowego zawodnika, byłby to Robert. Robert też wykonał ogromny wysiłek, odrzucając dużo lepsze oferty. Dlatego jestem mu bardzo wdzięczny.

Laporta został zapytany również o to, w jakim miejscu znajduje się obecnie FC Barcelona. Po nieudanym poprzednim sezonie władze dokonały tego lata wielu wzmocnień, które sugerują chęć walki o powrót na sam szczyt.

Tworzymy wspaniały zespół. To był trudny rok, ale ciężko pracowaliśmy, podejmując ważne decyzje pod wielką presją. Przetrwaliśmy to i jesteśmy zadowoleni z naszej pracy. Będziemy to kontynuować, aby klub już wyszedł na prostą i był w stabilnej sytuacji. Przywracamy radość i stabilność. Chcemy, aby zespół konkurował i wygrywał puchary.

