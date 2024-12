Ile goli ma Lewandowski? Klasyfikacja strzelców La Liga

Robert Lewandowski po jednym meczu odpoczynku wrócił do wyjściowego składu FC Barcelony. I to w wielkim stylu! Napastnik na listę strzelców wpisał się w sobotnim meczu La Liga z Realem Betis.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na czele klasyfikacji strzelców w La Liga

Robert Lewandowski zagrał od początku sezonu w 20 meczach z rzędu. We wtorek, w rywalizacji Barcelony z Mallorką, Polak w końcu dostał chwilę wytchnienia. Hansi Flick zdecydował, że kapitan naszej kadry cały mecz obejrzy z poziomu ławki rezerwowych. Z resztą wspaniała gra Dumy Katalonii i pewna wygrana 5:1 sprawiła, że nie było potrzeby, by Lewandowski z niej wstawał.

Zobacz wideo: Lewandowski zdemolował gwiazdy piłki

Lewandowski do wyjściowego składu FC Barcelony wrócił w sobotę w starciu przeciwko Realowi Betis. Nie był to pojedynek wielu okazji dla polskiego napastnika, ale gdy otrzymał odpowiednie podanie w pole karne to wykorzystał je bez problemu pokonując bramkarza rywali z bardzo bliskiej odległości. Dla Lewandowskiego był to już 16 gol w trwającym sezonie La Liga. Oprócz tego na swoim koncie ma także dwie asysty.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽️😍



Polak po prostu był tam, gdzie być powinien i wykończył świetną akcję Blaugrany! 🎮🔥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SRNPLk26CA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 7, 2024

Lewandowski jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Drugi w tej klasyfikacji, Raphinha, zdobył dotychczas 11 goli. Na kolejnych miejscach uplasowali się Budimir z Osasuny (9), Vinicius Jr. i Kylian Mbappe (obaj po 8). Lewandowski pewnie zmierza po tytuł króla strzelców. W takiej formie sezon z pewnością skończy z ponad 30 trafieniami.

Klasyfikacja strzelców La Liga