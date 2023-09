Barcelona z komunikatem ws. Frenkiego de Jonga. Holender może wypaść z gry na dłużej

Frenkie de Jong już w pierwszej połowie meczu z Celtą Vigo musiał opuścić plac gry z powodu kontuzji. FC Barcelona w oficjalnym komunikacie medycznym przekazała, że zawodnik doznał "kontuzji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego". Zdaniem redakcji Relevo może on pauzować aż 7 tygodni, co oznacza, że nie zagra w El Clasico.

Imago/Felipe Mondino Na zdjęciu: Frenkie de Jong i Xavi

W 1. połowie meczu z Celtą Vigo Frenkie de Jong doznał kontuzji i zmuszony był zejść z boiska

FC Barcelona opublikowała komunikat, w którym poinformowała o skręceniu stawu skokowego przez Holendra

Hiszpańskie media twierdzą, że 26-latek może pauzować nawet przez 7 tygodni

Frenkie de Jong może nie zagrać w El Clasico

Na starcie sezonu jednym z filarów FC Barcelony zdecydowanie jest Frenkie de Jong. Holender nie opuścił żadnego spotkania, a Xavi wielokrotnie chwalił go za występy. Niestety w spotkaniu z Celtą Vigo 26-latek doznał kontuzji. Xavi zmuszony był zmienić go jeszcze przed upływem pierwszej połowy.

Helena Condis jako pierwsza przekazała, że pomocnik doznał skręcenia stawu skokowego. Barca w oficjalnym komunikacie potwierdziła te doniesienia, choć na oficjalnej stronie klubu widnieje informacja o “kontuzji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego”.

[𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧 𝗠𝗘̀𝗗𝗜𝗖]



Les proves realitzades aquest vespre han mostrat que el jugador del primer equip De Jong té una lesió de la sindesmosis tibioperoneal distal del turmell dret. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat. pic.twitter.com/GuvYgzL904 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 23, 2023

Relevo twierdzi, że Frenkie de Jong z powodu urazu może pauzować nawet 7 tygodni. To oznaczałoby, że nie zagra w zbliżającym się El Clasico. Od czasu dołączenia do FC Barcelony w 2019 roku Holender opuścił łącznie raptem 21 spotkań. Najdłużej pauzował przez 32 dni. Wygląda na to, że doznał najpoważniejszej kontuzji od lat.

