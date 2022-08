Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Raphinha

Pierwsze ligowe spotkanie FC Barcelony w sezonie 2022/23 to temat, który elektryzuje media w całej Hiszpanii. To właśnie mecz z Rayo Vallecano jest dzisiaj głównym tematem, poruszanym na łamach prasy. Co pisze i mówi się w Hiszpanii przed wieczornym spotkaniem?

W sobotę o godzinie 21:00 pierwszy mecz w sezonie rozegra FC Barcelona

Spotkanie odświeżonej Dumy Katalonii wzbudza ogromne zainteresowanie w Hiszpanii

Tamtejsza prasa w sobotę pisze niemal wyłącznie o meczu z Rayo Vallecano

Wszyscy czekają na debiut Roberta Lewandowskiego

Już dawno meczom FC Barcelony nie towarzyszyła taka atmosfera napięcia i oczekiwania jak przed sobotnim meczem z Rayo Vallecano. Kibice nie mogą się doczekać, aż zobaczą w akcji w oficjalnym meczu odświeżony atak Barcy z Robertem Lewandowskim na czele. W trakcie meczów towarzyskich forma Polaka, a także sprowadzonego latem Raphinhy pozwoliła wierzyć, że w nowym sezonie Blaugrana znów może zachwycać i strzelać wiele bramek.

Mecz Barcy z Rayo to głównym temat poruszany w sobotę w hiszpańskiej prasie. Robert Lewandowski znalazł się na okładkach gazet takich jak Mundo Deportivo, AS, a także Marca.

“Złoty but rzuca wyzwanie mistrzowi” – napisała Marca, w odniesieniu do nagrody, jaką Robert Lewandowski zdobył w ubiegłym sezonie.

“Zielone światło” – zatytułowało z kolei swoją okładkę Mundo Deportivo, nawiązując do tego, że Dumie Katalonii udało się zarejestrować prawie wszystkich zawodników, poza Julesem Kounde.

#LaPortada El Bota de Oro reta al campeón 🗞 pic.twitter.com/Q7HD0AOu5P — MARCA (@marca) August 12, 2022

Spektakularne okienko transferowe w wykonaniu Barcy dało nadzieję na to, że klub wróci na szczyt i będzie w stanie nawiązać rywalizację z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii. Dlatego też Sport pisze “Niech żyje La Liga nadziei”. Kibice Barcy nie uznają żadnego “sezonu przejściowego” i oczekują, że klub w tym sezonie będzie rywalizował o trofea.