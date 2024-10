Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski bohaterem El Clasico

Robert Lewandowski był jednym z architektów efektownego zwycięstwa Dumy Katalonii w pierwszym ligowym El Clasico w tym sezonie. Osiem minut po przerwie napastnik Barcelony precyzyjnym strzałem z kilkunastu metrów pokonał Andrija Łunina. Niespełna dwie minuty później po raz drugi posłał piłkę do siatki, tym razem świetnym uderzeniem głową wykorzystując dogranie Alejandro Balde. Polak w drugiej połowie jeszcze dwukrotnie stanął przed bardzo dobrymi okazjami, ale nie udało mu się już umieścić piłki w siatce.

Zobacz także: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską (VIDEO)

Kiler

Hiszpańskie media w pomeczowych ocenach nie mogą się nachwalić Polaka. Mundo Deportivo zwróciło uwagę, że Polak w obecnym sezonie, a także występem przeciwko Realowi Madryt, nawiązuje do swojego najlepszego okresu w karierze. “Strzelił dwa wspaniałe gole, z trudniejszych sytuacji, które z 14 bramkami umocniły go na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. Nie trafił natomiast w najłatwiejszej sytuacji w swoim życiu, mając przed sobą pustą bramkę. Jego moc straszenia rywali, niezależnie czy strzela głową, czy nogami, potwierdzają liczby porównywalne z jego najlepszymi czasami.” – czytamy na łamach Mundo Deportivo.

Reprezentant Polski został również bardzo wysoko oceniony przez inny kataloński dziennik “Sport”. Za występ, który został określony pironującym, otrzymał notę 9 w skali 1-10. “Przy pierwszej okazji, jaką miał po przerwie “kiler” pokonał Łunina strzałem z dystansu. Zaledwie dwie minuty później bezbłędnie uderzył głową po dośrodkowaniu Balde. Miał jeszcze dwie bardzo klarowne sytuacje, ale ostatecznie ma na koncie 14 goli w 11 ligowych meczach. Co za wyczyn!” – ocenił Sport.

W Madrycie z uznaniem

Również dzienniki z Madrytu z uznaniem oceniły występ napastnika Barcelony. Marca uznała go najlepszym piłkarzem spotkania, dając notę 9. A tak opisała jego występ: “W pierwszej połowie był mocno kryty przy każdym kontakcie z piłką. Posłał precyzyjne podanie do Yamala, jednak skrzydłowy nie zdołał go wykorzystać. W drugiej połowie nie zawiódł i wpisał się na listę strzelców w 53. minucie. Zanim Real zdążył zareagować na pierwszego gola Barcelony, Lewandowski podwyższył na 2:0 po doskonałym strzale głową. Zmarnował jeszcze dwie okazje, w tym jedną bardzo klarowną”

Zobacz także: klasyfikacja strzelców La Liga