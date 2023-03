Eden Hazard zamierza pozostać w Realu Madryt do końca swojej umowy, która wygasa w czerwcu 2024 roku, ujawnia brytyjski The Athletic.

PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Hazard chce zostać w Realu do końca kontraktu

Jego umowa wygasa latem przyszłego roku

Belg nie chce rezygnować z wysokiego wynagrodzenia

Hazard planuje wypełnić kontrakt w Realu Madryt

W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele spekulacji na temat przyszłości Edena Hazarda w Realu Madryt. Według The Athletic Belg miał spotkać się w lutym ze swoim agentem, aby przeanalizować swoją sytuację. To właśnie wtedy według brytyjskich dziennikarzy zapadła decyzja w sprawie jego przyszłości. Były gracz Chelsea ze względów osobistych oraz zawodowych zdecydował się pozostać w drużynie Królewskich do końca swojego kontraktu, czyli do zakończenia sezonu 2023/24.

Eden Hazard przechodząc do ekipy Los Blancos w 2019 roku podpisał pięcioletni kontrakt. Belg nie chce rezygnować ze swojej wysokiej pensji, a warto zauważyć, że jest najlepiej opłacanym piłkarzem w zespole Carlo Ancelottiego. Real zapłacił za niego około 100 milionów euro, ale kwota transferu mogła wzrosnąć o kolejne 60 milionów euro wynikających z bonusów. Choć nie wszystkie zostały aktywowane, Hazard i tak przebił transfer Garetha Bale’a stając się najdroższym zawodnikiem Królewskich w historii.

Według portalu Transfermarkt seria kontuzji i dwie operacje sprawiły, że Hazard był wyłączony z gry w Realu przez ponad 500. Dla porównania w Chelsea opuścił tylko 198 dni w ciągu siedmiu sezonów. Belg nie gra jednak zbyt wiele nie ciesząc się zaufaniem Carlo Ancelottiego. Hazard zajmuje 20. miejsce na liście najwięcej grających piłkarzy Realu w tym sezonie z zaledwie 296 minutami we wszystkich rozgrywkach, mając na koncie bramkę i asystę. Nie grał w La Liga od wygranego 4:1 meczu z Realem Mallorca we wrześniu i nie wystąpił w Lidze Mistrzów od przegranej 2:3 z RB Lipsk w październiku.

