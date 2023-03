PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Amrabat był bliski transferu do Barcelony w styczniu

Ruch zablokowała jednak Fiorentina

Sport uważa, że blaugrana ponownie spróbuje pozyskać Marokańczyka

Amrabat wciąż na liście życzeń Barcelony

Sofyan Amrabat był jednym z głównych celów Barcelony podczas styczniowego okienka transferowego. Po zebraniu pieniędzy poprzez sprzedaż Memphisa Depaya, Katalończycy podjęli próbę wypożyczenia pomocnika Fiorentiny w ostatnich godzinach mercato.

Transakcja nie doszła jednak do skutku, ponieważ Fiorentina nie była zadowolona z braku obowiązkowej opcji wykupu zawartej w ofercie wypożyczenia. Z kolei Barcelona nie mogła umieścić jakiejkolwiek obowiązkowej klauzuli zakupu w umowie ze względu na przekroczony budżet płacowy.

Kontrakt Amrabata wygasa latem 2024 roku, choć Fiorentina ma możliwość przedłużenia jego kontraktu o kolejny rok. Ale to nie odstraszy Katalończyków. Raport stwierdza, że pomocnik jest wyceniany na 40 milionów euro, ale może być dostępny za niższą cenę ze względu na jego sytuację kontraktową.

Barcelona jest świadoma faktu, że Amrabat wykazał ogromną chęć dołączenia do klubu w styczniu i był nawet chętny do gry za darmo przez pozostałą część sezonu 2022/23. Klub nie zapomniał o jego zaangażowaniu i oczekuje się, że w nadchodzącym lecie będzie dążył do zawarcia umowy.

