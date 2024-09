Hansi Flick z ciekawą radą dla Lamine Yamala

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Lamine Yamal

Hansi Flick przed meczem AS Monaco – FC Barcelona

FC Barcelona ma zamiar kontynuować passę zwycięstw w czwartkowy wieczór, grając w Lidze Mistrzów. Tymczasem przed tym spotkaniem szkoleniowiec Katalończyków podsumował udany start w nowej kampanii w wykonaniu swojego zespołu, a także przekazał kilka rad Lamine Yamalowi.

– Przed meczem z Gironą powiedziałem drużynie, że powinniśmy dalej podążać zwycięską ścieżką, tak jak to miało miejsce przed reprezentacyjną przerwą. Zawodnicy zareagowali po prostu znakomicie. Chociaż nie było to łatwe, ponieważ Girona grała dobrze. W zeszłym sezonie nie było przypadkiem, że ta ekipa awansowała Ligi Mistrzów. Widziałem wiele meczów z udziałem tej drużyny i byłem pod wielkim wrażeniem pracy trenera tego zespołu – mówił Hansi Flick cytowany przez internetowe wydanie Mundo Deportivo.

– Cieszę się, że zespół codziennie pracuje i widzę jego jakość. Eric Garcia powraca. Bardzo dobrze radzi sobie na treningach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy też z powrotem Ansu Fatiego. W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy mieli wiele meczów i okazji do gry, więc to będzie dobre dla zawodników. Gavi brał udział w części treningów. Pozytywne jest to, jak duże ma chęci do gry. Bardzo dobrze, że mamy dwóch tak fantastycznych piłkarzy – mówił Niemiec.

Jasny przekaz do Lamine Yamala

W końcu trener Barcy zabrał też głos na temat Lamine Yamala. – Osiągnął już bardzo wysoki poziom, ale w swoim wieku może i powinien się poprawić. Cieszę się, że codziennie trenuje, ale musi się poprawić i ciężko pracować, bo mistrzowie nie odpoczywają. Myślę, że to dobra rada – jeśli chce zostać wielkim mistrzem, nie może za bardzo odpoczywać, musi się dalej rozwijać – rzekł Flick.

Czwartkowe spotkanie z udziałem AS Monaco i Barcy zacznie się o godzinie 21:00. Katalończycy zagrają w tym spotkaniu w roli gościa.

