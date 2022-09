fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi niedawno stwierdził, że Ligę Mistrzów nie zawsze wygrywa najlepszy zespół. Legendarny piłkarz Realu Madryt Guti odebrał to jako atak w stronę Królewskich, dlatego w ostrych słowach odpowiedział Argentyńczykowi.

Leo Messi przekonuje, że Liga Mistrzów nie zawsze trafia w ręce najlepszej drużyny

Ta wypowiedź nie spodobała się Gutiemu, który ocenił ją jako przytyk w stronę Realu Madryt

Legendarny pomocnik odpowiedział Argentyńczykowi i zarzucił mu niezasłużone zdobywanie Złotych Piłek

Ostra odpowiedź Gutiego w kierunku Messiego

Celem Paris Saint-Germain na obecny sezon jest triumf w Lidze Mistrzów. Otwarcie mówi o tym Leo Messi, który przekonuje, że tym razem wierzy w lepszy występ swojej drużyny. W poprzedniej edycji mistrzowie Francji odpadli już w 1/8 finału z Realem Madryt, któremu przypadł końcowy triumf.

Przy okazji ostatniego wywiadu Argentyńczyk zdecydował się także na zaskakujące słowa. Jego zdaniem Liga Mistrzów nie zawsze pada łupem najlepszej drużyny, bowiem o zwycięstwie w rozgrywkach często decydują detale i błędy. Ta wypowiedź nie spodobała się Gutiemu, który ostro odpowiedział byłej gwieździe FC Barcelony.

– W ogóle co to znaczy według Messiego być najlepszym? Jak on ocenia bycie najlepszym? Kiedy? W jednym meczu? W dwumeczu? W trzech dwumeczach – pyta Guti.

Później legendarny pomocnik Królewskich poszedł o krok dalej i porównał tę sytuację do plebiscytu Złotej Piłki. Stwierdził, że Messi nie zawsze wygrywał w nim zasłużenie.

– Na pewno kierował te słowa do Realu Madryt, na pewno. On najlepiej o tym wie przez temat Złotych Piłek, że nie w każdym roku wygrywa najlepszy. Taka jest prawda. Wygrywał, gdy nie powinien, taka jest prawda. Na przykład, w roku mistrzostwa świata Hiszpanii, to nie była jego Złota Piłka. W tym sensie on sam o tym wie najlepiej. Teraz oczywiście mówi tak ze względu na Real Madryt, ale sam też wie, że w wielu określonych momentach nie był najlepszy, a wygrywał – uważa były gracz Realu Madryt.

