FC Barcelona od sezonu 24/25 będzie miała nowego trenera

Blaugrana ciągle szuka następcy Xaviego Hernandeza

O jednym z kandydatów pozytywnie wypowiedział się Ilkay Gundogan

Barcelona. Gundogan: to świetny trener

Na kogo postawi FC Barcelona i kto zastąpi Xaviego Hernandeza na stanowisku szkoleniowca Dumy Katalonii? W mediach wymienia się kilku kandydatów, ale najwięcej mówi się o dwóch – Roberto de Zerbim i Hansim Flicku. Włoch w pewnym momencie nawet “został zaprezentowany” jako nowy trener Blaugrany. Jednak wydaje się, że to i tak Niemiec jest bardziej pożądany przez władze FCB.

Niejako potwierdza to wypowiedź Ilkaya Gundogana. Pomocnik Barcy w niezwykle pozytywny sposób opisał postać Flicka:

– To nie moja dziedzina, ale wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że Hansi Flick to nie tylko wspaniała osoba, ale także świetny trener. Przybył do kadry narodowej w bardzo trudnej sytuacji, ale zawsze był szczery i bardzo go szanowałem – tak Gundogan podsumował pobyt 58-latka w reprezentacji Niemiec. Jego słowa cytuje Fabrizio Romano.