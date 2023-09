Arda Gueler miał wrócić do treningów z Realem Madryt w przyszłym tygodniu. Tymczasem Turek pracował już z drużyną podczas czwartkowych zajęć. Szybszy powrót pomocnika do zdrowia zwiastuje wyczekiwany debiut 18-latka w białych barwach.

IMAGO / Agencia-MexSport Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Arda Gueler

Arda Gueler trafił latem do Realu Madryt za 20 milionów euro

W lipcu 18-latek doznał kontuzji łękotki

Pomocnik wrócił do zdrowia szybciej, niż przewidywano. Jego debiut jest coraz bliżej

Gueler zadebiutuje w derbach Madrytu?

Real Madryt nie był nadmiernie ruchliwy podczas minionego okna transferowego. Klejnotem w koronie Królewskich było sprowadzenie Jude’a Bellinghama, który z miejsca podniósł poziom drużyny. Innym istotnym nabytkiem był też Arda Gueler. Turek kosztował Los Blancos 20 milionów euro po tym, jak wygrali batalię o kartę zawodniczą z FC Barceloną.

18-latek zrobił dobre wrażenie na pierwszych treningach, ale w połowie lipca doznał poważnej kontuzji łękotki. W tym tygodniu Carlo Ancelotti przekonywał, że piłkarz wróci do treningów w przyszłym tygodniu. Jak się okazało, Gueler pracował z drużyną już w ten czwartek – podobnie, jak wracający do zdrowia Vinicius. Według hiszpańskich mediów oficjalny debiut pomocnika jest możliwy już w nadchodzących derbach z Atletico Madryt. Ancelotti znany jest jednak z tego, że powoli wprowadza do gry rekonwalescentów. Tak czy owak, szybszy powrót do zdrowia to świetny znak dla fanów Los Blancos.

Gueler w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Fenerbahce. Zanotował w nich sześć bramek i siedem asyst.

Czytaj więcej: Lider Realu jednak zagra w derbach Madrytu? Jutro zapadnie decyzja.

