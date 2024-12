Real Madryt w ostatniej kolejce przegrał z Athletic Bilbao (1:2). Tym samym Królewscy ponownie stracili dystans do FC Barcelony w lidze. Najbliższe spotkanie z Gironą będzie dla nich okazją do rehabilitacji za kiepski występ w ostatnim meczu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt stracił szanse na fotel lidera

Nie takiego wyniku spotkania przeciwko Athletic Bilbao spodziewał się Real Madryt. W środę na Estadio San Mames podopieczni Carlo Ancelottiego przegrali (1:2). Taki wynik oznacza, że mając do rozegrania wciąż jedno zaległe starcie, Królewscy stracili szanse na objęcie fotelu lidera kosztem FC Barcelony. Obecnie strata w lidze do kontrkandydata w walce o mistrzostwo kraju wzrosła do 4 punktów. Winę za stracone punkty można zrzucić głównie na dwóch zawodników, którzy zawiedli najbardziej. Najpierw Kylian Mbappe po raz kolejny w tym sezonie nie wykorzystał rzutu karnego. Natomiast w ostatnich dziesięciu minutach meczu fatalny błąd w obronie popełnił Fede Valverde, po którym zespół z Bilbao zdobył zwycięską bramkę.

Ancelotti musi znaleźć sposób na poprawę gry zespołu

O ile sytuacja w Madrycie nie należy do najgorszych, tak kolejna wpadka w lidze mocno nadszarpnęła uszkodzony już wizerunek włoskiego trenera. Carlo Ancelotti po raz pierwszy od bardzo dawna znalazł się w ogniu krytyki. Głównym zarzutem w kierunku 65-latka jest rozczarowujący styl gry. Real nie prezentuje poziomu, do jakiego przyzwyczaił swoich kibiców w ostatnich latach. Transfer Kyliana Mbappe miał sprawić, że Królewscy jeszcze bardziej zdominują ligę, lecz w rzeczywistości Francuz, póki co zawodzi w najważniejszych chwilach. Zadaniem popularnego Carletto jest zatem nie tylko poprawa gry zespołu, ale również dołożenie wszelkich starań, aby Mbappe odnalazł się w zespole u boku Viniciusa Juniora.

Real Madryt okazję do rehabilitacji za porażkę z Athletic Bilbao otrzyma bardzo szybko. Już w sobotę (6 grudnia) zmierzą się z Gironą w ramach 16. kolejki La Liga. Teoretycznie przed Królewskimi zadanie dość proste. Ich najbliższy rywal wpadł w lekki kryzys, czego odzwierciedleniem są ostatnie wyniki. Podopieczni Michela od trzech spotkań nie są w stanie wygrać. Przegrali w Lidze Mistrzów ze Sturmem Graz (0:1) oraz odpadli po rzutach karnych z Pucharu Króla z UD Logrones. Ponadto w ostatniej kolejce rzutem na taśmę podzielili się punktami z Villarrealem, remisując (2:2) po bramce w doliczonym czasie gry.

Mecze drużyny Girona Logrones 0 (4) Girona 0 (3) Villarreal (1.85 xG) 2 Girona (1.03 xG) 2 Sturm Graz (1.23 xG) 1 Girona (1.67 xG) 0 Girona (3.34 xG) 4 Espanyol (0.44 xG) 1 Getafe (0.3 xG) 0 Girona (0.19 xG) 1 Mecze drużyny Real Madrid Athletic Bilbao (1.53 xG) 2 Real Madrid (1.78 xG) 1 Real Madrid (2.82 xG) 2 Getafe (0.62 xG) 0 Liverpool (3.35 xG) 2 Real Madrid (1.1 xG) 0 Leganes (0.07 xG) 0 Real Madrid (2.26 xG) 3 Real Madrid (2.28 xG) 4 Osasuna (0.06 xG) 0

Girona – Real: przewidywane składy

Michel, czyli trener Girony w Pucharze Króla zdecydował się na spore rotacje w składzie. W ostateczności zmiany w wyjściowej jedenastce okazały się gwoździem do trumny, dlatego na mecz z Realem Madryt można spodziewać się powrotu do najmocniejszego zestawienia. Na murawie zobaczymy na pewno Paolo Gazzanigę, Ladislava Krejci’ego, Oriola Romeu, Miguela Guttiereza czy Bryana Gila.

Z kolei Królewscy ze względu na braki kadrowe nie mogą sobie pozwolić na zbyt duże zmiany. Na starcie z Gironą awizowany jest prawie identyczny skład jak w konfrontacji z Bilbao. Jedyne dwie zmiany to obecność Ferlanda Mendy’ego oraz Brahima Diaza od początku meczu.

Girona Miguel Angel Sanchez Real Madryt Carlo Ancelotti Girona Miguel Angel Sanchez 3-5-1-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-1-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 1 Juan Carlos 7 Cristhian Stuani 9 Abel Ruiz 11 Arnaut Danjuma Groeneveld 15 Juanpe 16 Alejandro Frances 22 Jhon Solís 24 Portu 25 Pau López 36 Ricard Artero 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 15 Arda Güler 16 Endrick 18 Jesús Vallejo 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 31 Fran González 36 Chema Andrés 39 Lorenzo Aguado 43 Diego Aguado

Girona – Real: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Girona Zawodnik Powrót Gabriel Misehouy Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2024 Yangel Herrera Uraz stopy Połowa grudnia 2024 Viktor Tsygankov Uraz kostki Koniec grudnia 2024 Yaser Asprilla Uraz mięśnia Połowa grudnia 2024

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jacobo Ramón Uraz ścięgna Początek stycznia 2025 Vinícius Júnior Uraz uda Powrót do treningów Eduardo Camavinga Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2024

Girona na papierze bez szans w starciu z Realem

Real Madryt mimo braków kadrowych oraz ostatniej porażki w lidze wciąż uważany jest za faworyta w rywalizacji z Gironą. Bukmacherzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości, a potwierdza to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Każde inne rozstrzygnięcie niż komplet punktów przyjezdnych będzie uznany za dużą niespodziankę.

Girona Real Madryt 4.55 4.05 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2024 22:11 .

Szanse na zwycięstwo Girona P W W P R P ? 21 % Remis 23.9 % Real Madryt P W W P W P ? 55.1 %

Spotkanie Girona - Real Madryt odbędzie się w sobotę (7 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport. Dodatkowo można oglądać to starcie w internecie w usłudze CANAL+ Online. Teraz za pakiet Super Sport za pierwszy miesiąc zapłacisz tylko 20 zł. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

