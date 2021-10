Cztery gole padły w dwóch przedostatnich niedzielnych spotkaniach ósmej kolejki La Liga. Getafe zremisowało 1:1 z Realem Sociedad. Tymczasem Villarreal pokonał 2:0 Real Betis.

Baskowie nie wykorzystali szansy na wyprzedzenie Los Blancos

Getafe CF przystępowało do potyczki z Baskami w roli underdoga, który miał plan, aby zakończyć serię czterech kolejnych przegranych spotkań. Real Sociedad wydawał się zatem zdecydowanym faworytem potyczki na Coliseum Alfonso Perez. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla gości. Na przerwę ekipa Imanola Alguacila schodziła z jednobramkową stratą. Było to następstwem gola Sandro Ramireza, który popisał się celnym uderzeniem z lewej nogi. Po zmianie stron Real Sociedad zdołał wyrównać za sprawą Mikela Oyarzabala, który w 68. minucie popisał się świetnym uderzeniem głową. To było jednak wszystko, na co stać Basków. Obie ekipy podzieliły się zatem punktami.

Getafe CF – Real Sociedad 1:1 (1:0)

1:0 Ramirez 40′

1:1 Oyarzabal 68′

Villarreal CF podchodził do niedzielnej batalii, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranym starciu w Lidze Mistrzów z Man Utd (1:2). Andaluzyjczycy mieli natomiast nadzieję, że uda im się wygrać czwarty mecz z rzędu. Betis bez wątpienia został na boisku mnóstwo sił i serca. Aczkolwiek to nie wystarczyło na skuteczną drużynę z Estadio de la Ceramica. Villarreal ukąsił dwukrotnie swoich rywali i wygrał 2:0. Oba gole w spotkaniu strzelił Arnaut Groeneveld. 24-latek miał zresztą jeszcze okazje na skompletowanie hat-tricka, ale je zmarnował. Holender pierwszego gola strzelił w doliczonym czasie pierwszej połowy, popisując się świetnym strzałem w okolicy krótkiego słupka bramki rywali. Tymczasem w 69. minucie ten sam zawodnik ustalił wynik rywalizacji, ogrywając bramkarza rywali.

Villarreal CF – Real Betis 2:0 (1:0)

1:0 Danjuma 45+1′

2:0 Danjuma 69′