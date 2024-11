Gavi otrzyma długo wyczekiwaną szansę od Flicka. Ważny moment

Gavi powraca do gry po rocznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją kolana. Już w najbliższym meczu FC Barcelony z Celtą planowane jest pojawienie się go w wyjściowym składzie, donosi "Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Gavi - Flick

Gavi wraca do gry. Rok po kontuzji jest gotowy na pierwszy skład

Gavi, jedna z największych młodych gwiazd Barcelony, doznał poważnej kontuzji 19 listopada 2023 roku podczas meczu Hiszpania – Gruzja, kiedy zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. Od tego momentu rozpoczęła się jego długa droga do powrotu na boisko. Klub postawił sobie jasny cel: dać zawodnikowi pełen rok na rehabilitację i stopniowe odzyskanie formy, zanim wróci do pierwszego składu.

Zobacz wideo: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

W trakcie tej przerwy Gavi przeszedł przez intensywny proces leczenia i rehabilitacji, a następnie powoli wracał do gry, pojawiając się na boisku w ograniczonym wymiarze czasowym. Do tej pory rozegrał sześć spotkań, w których najdłużej przebywał na murawie przez 22 minuty w meczu przeciwko Crvenej Zvezdzie.

Najbliższy mecz z Celtą Vigo będzie momentem przełomowym dla młodego pomocnika. Gavi ma rozpocząć mecz w podstawowym składzie, co oznacza nowy etap w jego powrocie do regularnej gry. Jednak sztab trenerski, na czele z Hansi Flickiem, podchodzi do jego sytuacji ostrożnie. Pomocnik nie będzie jeszcze grał pełnych 90 minut, a jego czas na boisku będzie ściśle kontrolowany, aby uniknąć przeciążeń.

FC Barcelona zdaje sobie sprawę, jak ważny dla drużyny jest entuzjazm i zaangażowanie Gaviego, ale również zna ryzyko zbyt szybkiego powrotu do intensywnego rytmu meczowego. Dlatego lekarze i trenerzy konsekwentnie realizują plan progresywnego wprowadzania go do składu. Jak zapowiedział Flick, choć Gavi może rozpocząć mecz z Celtą, nie oznacza to jeszcze pełnej gotowości do gry co trzy dni.