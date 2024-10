Barcelona czeka na powrót gwiazdora. Jest szansa na występ w El Clasico

Gavi jest coraz bliższy powrotu do gry, informuje dziennikarz Luisa Rojo z "Marki". Pomocnik Barcelony znacząco przyspieszył proces rehabilitacji, a w piątek dołączył do treningu z pierwszym zespołem, co daje szansę na występ w październikowym El Clasico.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi wrócił do pełnych treningów w Barcelonie

Gavi od kilku tygodni intensywnie pracował nad powrotem na boisko, wykonując lekkie ćwiczenia z drużyną FC Barcelony. Ostatni piątkowy trening, w którym wziął udział z resztą kolegów, był znaczącym krokiem naprzód. Choć nie jest jeszcze pewne, kiedy dokładnie wróci do gry, istnieją nadzieje, że może być gotowy do końca miesiąca.

Barcelona przygotowuje się do ważnych spotkań, w tym do meczu z Sevillą, który odbędzie się 20 października, oraz do pierwszego w tym sezonie El Clasico przeciwko Realowi Madryt sześć dni później. Gavi mógłby pojawić się na boisku podczas meczu z Sevillą, choć bardziej prawdopodobne jest, że znajdzie się w składzie na spotkanie z Realem, nawet jeśli miałby zagrać tylko kilka minut.

Choć Gavi systematycznie zwiększał swoje obciążenie fizyczne, zarówno na boisku, jak i na siłowni, klub pozostaje ostrożny. Nie podano jeszcze dokładnej daty, kiedy zawodnik otrzyma zgodę na pełny powrót do gry. Niemniej jednak, kibice mogą być optymistycznie nastawieni – powrót Gaviego na boisko zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym obecność w piątkowym treningu. Gwiazdor z pewnością będzie potrzebował jeszcze trochę czasu, by wrócić do optymalnej formy, ale Hansi Flick będzie miał dużo więcej opcji w środku polu.

