Gavi otrzyma nowy kontrakt? FC Barcelona wstrzymała rozmowy

Gavi w nadchodzących miesiącach najpewniej podpisze nowy kontrakt z FC Barceloną. Jednak Duma Katalonii obecnie wstrzymała rozmowy w tym temacie do czasu pełnego powrotu do zdrowia Hiszpana po ciężkiej kontuzji, donosi "Sport".

Barcelona czeka na powrót Gaviego po ciężkiej kontuzji

Gavi jest wychowankiem FC Barcelony, a jego przyszłość w klubie jest niepodważalna. Pomimo długiej absencji spowodowanej kontuzją, nikt nie wyobraża sobie przyszłości tego utalentowanego pomocnika poza Camp Nou. Kontrakt Gaviego wygasa w czerwcu 2026 roku. Blaugrana już rozpoczęła rozmowy na temat nowych kontraktów z innymi kluczowymi piłkarzami, takimi jak Lamine Yamal i Pedri.

Tymczasem według katalońskiego “Sportu”, negocjacje dotyczące nowej umowy Gavi’ego zostaną przeprowadzone po jego powrocie na boisko. Choć obie strony nie rozpoczęły jeszcze bezpośrednich rozmów, agent zawodnika, Ivan de la Pena, jest świadomy, że dyrektor sportowy Barcelony, Deco, planuje spotkać się w celu przedłużenia kontraktu.

Zarówno klub, jak i Gavi zgadzają się, że najważniejsze w tym momencie jest zakończenie procesu rehabilitacji zawodnika. Gavi jest obecnie w końcowej fazie powrotu do pełnej sprawności i oczekuje się, że wróci do gry pod koniec października, po przerwie na mecze międzynarodowe. Na razie nie ustalono dokładnej daty jego powrotu na boisko, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo otrzyma zgodę lekarzy na powrót do gry.

Barcelona nie zamierza ryzykować i woli, aby rozmowy o nowym kontrakcie rozpoczęły się dopiero po powrocie Gavi’ego do pełni sił. Klub pragnie uniknąć medialnych spekulacji i presji, która mogłaby wpłynąć na jego proces powrotu do formy. Zawodnik, postrzegany jako przyszły kapitan Barcelony, jest zdeterminowany, aby dalej rozwijać swoją karierę w stolicy Katalonii, a klub podziela jego entuzjazm.

