PressFocus Na zdjęciu: Eric Garcia (z lewej) i Joselu

Obrońca Barcelony, Eric Garcia, przyznał, że nowy trener Dumy Katalonii, Xavi, przypomina mu Pepa Guardiolę i Luisa Enrique. Młody stoper miał już przywilej trenować u obu utytułowanych szkoleniowców.

Eric Garcia miał już okazję poznać metody treningowe Pepa Guardioli i Luisa Enrique

Po kilku treningach pod wodzą Xaviego młody obrońca przyznaje, że 41-latek przypomina mu dwóch wielkich hiszpańskich szkoleniowców

20-latek w ciepłych słowach wypowiedział się również na temat Ronalda Koemana

“Mentalność Xaviego wpływa na graczy”

Eric Garcia mimo młodego wieku miał już możliwość trenowania u co najmniej dwóch wybitnych szkoleniowców. W Manchesterze City pieczę nad nim sprawował Pep Guardiola, zaś w reprezentacji Hiszpanii jest pewniakiem dla selekcjonera Luisa Enrique. Obaj szkoleniowcy są uznawani za jednych z najlepszych w historii Barcelony. Pierwszy z nich doprowadził do potrójnej korony w sezonie 2008/2009, a drugi sześć lat później. W sobotę rozpocznie się w Katalonii era Xaviego Hernandeza, a Garcia pokusił się o porównanie trzech trenerów.

– U Xaviego widzę wiele z Guardioli i Luisa Enrique. Jest legendą klubu i bardzo dobrym trenerem. Jego mentalność wpływa na gracza, a charakter, który roztacza jest bardzo ważny – powiedział środkowy obrońca. – Jeśli zaś chodzi o Ronalda Koemana to bardzo mi pomógł i jedyne, co mogę, to mu podziękować – dodał 20-latek na temat trenera nie mającego obecnie dobrej prasy w stolicy Katalonii.

Pierwszym wyzwaniem Xaviego w nowej roli będą derby Barcelony. Już w sobotę Blaugrana podejmie na Camp Nou rywala zza miedzy, Espanyol.

FC Barcelona Espanyol 1.40 5.20 8.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18. listopada 2021 18:21 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Mingueza: zespół przestał ufać pomysłowi Koemana.