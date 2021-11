PressFocus Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Oscar Mingueza jako pierwszy zawodnik Barcelony przerwał ciszę dotyczącą odejścia Ronalda Koemana. Młody obrońca wyznał, że zespół nie wierzył już w idee Holendra, a także że spodziewa się szybkiego postępu pod wodzą Xaviego.

Oscar Mingueza jako pierwszy wypowiedział się na temat odejścia Ronalda Koemana

Słowa młodego obrońcy są dość ostre, wybrzmiewa w nich brak uznania dla warsztatu Holendra

Jednocześnie stoper wierzy w szybką poprawę gry pod wodzą Xaviego

Mingueza: potrzebowaliśmy zmiany otoczenia

Odejście Ronalda Koemana z Barcelony ciągnęło się w nieskończoność, ale Holender ostatecznie opuścił drużynę pod koniec października. Jak do tej pory żaden z zawodników Blaugrany nie wypowiedział się na temat byłego już trenera. Ciszę przerwał mało doświadczony Oscar Mingueza, który zresztą zawdzięcza Koemanowi debiut w pierwszej drużynie.

– Potrzebowaliśmy zmiany. Dobra atmosfera nie istniała, a gracze byli niezadowoleni. W takich sytuacjach potrzeba zmiany otoczenia. Jestem pewien, że z Xavim pójdzie nam dobrze, ma świetne pomysły. Ludzie wierzą w to, co mówi, a to bardzo ważne – powiedział obrońca, w zawoalowany sposób atakując Ronalda Koemana. – Ćwiczenia są skupione na tym, co mamy robić na boisku. To dla nas jaśniejsze. Pracujemy z maksymalną intensywnością, wysokim pressingiem i jakością. Xavi wprowadził trochę dyscypliny i porządku. Dziwne było to, że do tej pory nie było takich zasad [Xavi wprowadził kary finansowe, m.in., za spóźnienia – przyp. PP] – dodał Mingueza. Nie był to jednak koniec gorzkich słów skierowanych do Koemana. – Zespół przestał ufać temu pomysłowi. Każdy próbował rozwiązywać problemy na swój sposób. Nie działaliśmy ani na poziomie indywidualnym, ani zespołowym. Jestem pewien, że teraz sytuacja zmieni się na lepsze. Myślę, że nie trzeba będzie na to czekać kilka miesięcy. Już od tego weekendu zobaczyć można będzie nowe oblicze drużyny – powiedział pewny siebie 22-latek.

Debiut Xaviego odbędzie się w sobotę. Wówczas Barcelonę czekają derby z Espanyolem.

