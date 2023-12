IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Aleix Garcia

Girona FC to rewelacja rundy jesiennej w La Lidze. Aleix Garcia to zaś jeden z liderów zespołu

26-letni reprezentant Hiszpanii przyznał, że chciałby trafić do FC Barcelony

Obie katalońskie drużyny zmierzą się w niedzielę w hicie 16. kolejki La Ligi

Aleix Garcia chciałby trafić do FC Barcelony

Nie ma chyba osoby, która byłaby w stanie przewidzieć, jak fantastycznie prezentować będzie się Girona FC podczas kończącej się rundy jesiennej. Zespół, który w tamtym sezonie niemal do końca walczył o swój byt w hiszpańskiej ekstraklasie, dziś nadaje jej rytm. Przez długi czas Katalończycy przewodzili tabeli, a dziś ustępują Realowi Madryt jedynie za sprawą bilansu spotkań bezpośrednich. Prowadzona przez trenera Michela drużyna do tego dostarcza do tego mnóstwo emocji. Nie mówimy bowiem o pragmatycznym wyczekiwaniu na ruch przeciwnika, ale o narzuceniu własnego stylu. To sprawiło, że po 15. kolejkach to właśnie ten zespół ma na koncie najwięcej strzelonych bramek (34). Sukces drużynowy przełożył się na osiągnięcia indywidualne. Jednym z liderów Girony jest Aleix Garcia. Środkowy pomocnik niedawno, w wieku 26 lat, otrzymał swoje pierwsze powołanie do reprezentacji Hiszpanii. To właśnie on wypowiedział się przed nadchodzącym hitem La Ligi.

– Oczywiście, że chciałbym grać dla Barcelony. To klub, który śledzę od dziecka, zawsze go lubiłem – wyznał piłkarz. Choć między dwoma klubami panują dobre relacje, o transfer może być jednak ciężko. Hiszpan jest związany ze swoim zespołem aż do 30 czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 10 milionów euro.

Garcia rozegrał w tym sezonie 15 spotkań ligowych. Zanotował w nich trzy bramki i cztery asysty. Spotkanie pomiędzy Gironą a FC Barceloną odbędzie się już w niedzielę o godzinie 21:00.

Zobacz też: Oficjalnie: bramkarz Barcelony podjął ważną decyzję.