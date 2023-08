Fuksiarz oficjalnym sponsorem La Liga w Polsce

IMAGO / Xinhua Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Inauguracja sezonu 2023/2023 ligi hiszpańskiej zbliża się wielkimi krokami

Pierwszy mecz zostanie rozegrany w piątek (11 sierpnia)

Polski bukmacher Fuksiarz poinformował, że będzie oficjalnym sponsorem La Liga w Polsce

Fuksiarz sponsorem La Liga. Poznaliśmy kilka szczegółów współpracy

Sezon La Liga niebawem się rozpocznie. Pierwsze mecze zaplanowano na przyszły piątek (11 sierpnia). Tymczasem bukmacher Fuksiarz poinformował, że będzie oficjalnym sponsorem ligi hiszpańskiej w Polsce.

Podczas briefingu jeden z przedstawicieli La Liga przyznał, że Polska jest drugim rynkiem po Hiszpanii od momentu przyjścia Roberta Lewandowskiego.

– Jako legalny bukmacher w Polsce nawiązaliśmy współpracę z LaLiga, jedną z najlepszych lig piłkarskich na świecie. To właśnie w tych rozgrywkach co tydzień swoje mecze rozgrywają Real Madryt i FC Barcelona. To kluby o globalnym zasięgu, dlatego czujemy ogromny prestiż, że możemy wspierać markę LaLiga – poinformował Fuksiarz.

Współpraca będzie polegała m.in. na szerszej ofercie bukmachera. Oprócz tego dla swoich klientów Fuksiarz przygotował cykliczne konkursy, w których do wygrania będą bonusy, ale też bilety na mecze ligi hiszpańskiej.

