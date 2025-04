Flick stanął w obronie Ancelottiego. Piękne słowa o trenerze Realu Madryt

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Carlo Ancelotti

To niesamowity trener – powiedził Flick o Ancelottim

FC Barcelona we wtorek rozegrała mecz w ramach 33. kolejki La Ligi. Duma Katalonii postawiła kolejny krok ku odzyskaniu mistrzostwa Hiszpanii. Choć podopieczni Hansiego Flicka zdominowali Real Mallorca pod każdym względem, to spotkanie zakończyło się wynikiem (1:0). Jedyną bramkę na początku drugiej połowy zdobył Dani Olmo. W starciu nie wystąpił kontuzjowany Robert Lewandowski.

Dzięki kolejnemu zwycięstwu w lidze Barcelona wciąż utrzymuje bezpieczną przewagę nad Realem Madryt. Warto dodać, że niebawem obie drużyny spotkają się w bezpośrednim starciu, które może przesądzić o losach tytułu. Zanim do tego dojdzie czeka ich El Clasico, którego stawką będzie trofeum. W sobotę (26 kwietnia) zmierzą się ze sobą w finale Pucharu Króla.

Po ostatnim spotkaniu Hansi Flick został zapytany o Carlo Ancelottiego, a konkretnie o sytuację, w jakiej znalazł się włoski taktyk. Odpowiedź opiekuna FC Barcelony była krótka, ale miała jasne przesłanie. 60-latek uważa go za niesamowitego trenera.

– Real Madryt ma jednego z najlepszych trenerów na świecie. To nieprzyjemne widzieć to, co spotkało Ancelottiego – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Fabrizio Romano.

Kto wygra finał Pucharu Króla? Real Madryt

FC Barcelona Real Madryt

FC Barcelona 0 Votes

– Wygrał wszystko w każdym klubie, jest dżentelmenem, darzę go ogromnym szacunkiem. Wspaniale będzie znów go zobaczyć w ten weekend – to niesamowity trener – dodał szkoleniowiec FC Barcelony.

Na ten moment Barcelona ma 7 punktów przewagi nad Realem Madryt. Królewscy mają jednak o jedno spotkanie rozegrane mniej. Ich mecz w ramach 33. kolejki La Liga z Getafe odbędzie się w środę (23 kwietnia).