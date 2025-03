Real Madryt stracił obrońcę. Dłuższa przerwa od gry

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferland Mendy

Mendy kontuzjowany. Real osłabiony w najbliższych meczach

Ferland Mendy pod koniec drugiej połowy rewanżowego starcia z Atletico Madryt zmuszony był opuścić murawę. Nabawił się urazu mięśniowego i nie był w stanie kontynuować gry. Zastąpił go Fran Garcia, który od początku sezonu przegrywa z nim rywalizację o miejsce na lewej stronie defensywy Realu Madryt.

W czwartek Królewscy opublikowali oficjalny komunikat na temat jego stanu zdrowia. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że Mendy uszkodził mięsień dwugłowy uda. Pozostaje pod obserwacją sztabu medycznego i w najbliższym czasie zabraknie go na boisku.

Absencja Mendy’ego może potrwać nawet do czterech tygodni, co sugerują hiszpańskie media. Jeśli się to potwierdzi, Real w kilku meczach będzie musiał radzić sobie bez niego. Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną giganta czeka starcie z Villarrealem. Pod koniec marca zagra natomiast z Leganes, a później z Realem Sociedad w Pucharze Króla i Arsenalem w Lidze Mistrzów. Istnieje ryzyko, że Mendy opuści cały dwumecz w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Przyszłość 29-latka nie jest pewna. Real poszukuje nowego lewego obrońcy, a jeszcze do niedawna marzył o Alphonso Daviesie. Ewentualny transfer może poskutkować odejściem Mendy’ego, który póki co cieszy się zaufaniem Carlo Ancelottiego. W tym sezonie rozegrał 30 spotkań i dwukrotnie asystował swoim kolegom.