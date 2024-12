FC Barcelona zagrała w nietypowej koszulce! Promuje wyjątkową ideę

FC Barcelona we wtorek rozegrała spotkanie 19. kolejki La Liga EA Sports przeciwko Mallorce i wygrała 5:1. Oprócz imponującego wyniku uwagę przykuwa specjalna koszulka Blaugrany, w której logo Nike jest umieszczone pionowo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphael Dias Belloli Raphinha

FC Barcelona wspiera futbol kobiecy

FC Barcelona nie po raz pierwszy prezentuje tę trzecią wersję stroju, jednak sytuacja jest nadal rzadkością. Dotychczas koszulkę z pionowym logo Nike użyto zaledwie trzy razy w meczach ligowych – przeciwko Osasunie, Alaves oraz we wtorek, przeciwko Mallorce.

Zobacz wideo: Lewandowski zdemolował gwiazdy piłki

Logo Nike w pionie symbolizuje “przyspieszenie rozwoju futbolu kobiecego“, co FC Barcelona podkreśliła podczas premiery tej koszulki 17 września. Klub przypomina, że jest jednym z czołowych przedstawicieli kobiecej piłki nożnej na świecie i stara się poprzez tę innowację w stroju zwrócić uwagę na znaczenie równości w sporcie.

Kolor koszulki również nie jest przypadkowy. Zielony, utożsamiany z nadzieją i odnową, ma symbolizować nową erę solidarności i równości płci. Klub wyjaśnił, że barwa ta ma podkreślać dążenie do sprawiedliwości oraz budowanie lepszej przyszłości w duchu nieugiętej współpracy.

Koszulka Barcelony to nie tylko element sportowy, ale również manifest idei klubu. To przypomnienie, że futbol może być platformą do promowania pozytywnych wartości i zmian społecznych, zarówno na boisku, jak i poza nim.

Zobacz również: Polki awansowały na Euro 2025! Historyczny sukces kobiecej reprezentacji