IMAGO / Antonio Pozo Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona latem pozyskała Oriola Romeu, by wzmocnić linię pomocy, jednak nikt nie ma wątpliwości, że to rozwiązanie krótkoterminowe. Choć Xavi broni swojego pomocnika i wierzy w jego umiejętności to jednak jest on często krytykowany. Dziennikarze są pewni, że w najbliższym czasie Blaugranę wzmocni kolejny gracz środka pola.

W ostatnim czasie pojawiły się dość zaskakujące informację, że FC Barcelona przygląda się sytuacji Isco i rozważa transfer byłego gracza Realu Madryt. Ale to nie jedyny kandydat do wzmocnienia zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza.

Według mediów na celowniku Dumy Katalonii znajduje się również Nico Williams, który z kolei wzmocniłby ofensywę Barcy. Jego kontrakt z Athletic Club wygasa w przyszłym sezonie, a zdaniem wielu ekspertów będzie to jeden z najbardziej pożądanych piłkarzy na hiszpańskim rynku transferowym. FC Barcelona nie będzie miała jednak łatwego zadania, ponieważ będzie musiała pokonać konkurencję w postaci choćby Realu Madryt, a 21-latkiem interesują się również drużyny z Premier League.

