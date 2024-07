FC Barcelona sporo zarobi na przedsezonowym tournee po USA. Padła kwota

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych

Wyjazdy do Stanów Zjednoczonych stały się dla FC Barcelony kluczowym źródłem dochodu. Duże stadiony oraz liczne możliwości sponsorowania przynoszą klubowi znaczne korzyści finansowe. Według Gerarda Romero, Barcelona ma zarobić aż 11 milionów euro dzięki letniemu tournée po USA.

Na tę sumę składają się dochody z trzech meczów towarzyskich. Najwięcej, bo aż 5 milionów euro, Barcelona zarobi na nadchodzącym El Clasico, które odbędzie się 4 sierpnia w New Jersey. Mecze z AC Milanem i Manchesterem City przyniosą klubowi dodatkowe 3 miliony euro każdy.

Łącznie, suma 11 milionów euro jest znaczącym zastrzykiem finansowym dla Barcelony, który pomoże klubowi w realizacji celów ekonomicznych. Jest to szczególnie istotne w kontekście ostatnich doniesień, sugerujących, że Barcelona jest na dobrej drodze do powrotu do reguły 1:1 związanej z finansowym fair play, co oznaczałoby zrównoważenie wydatków z przychodami.

Dodatkowo, koszty lotów i zakwaterowania Barcelony zostały pokryte przez firmę organizującą tournée, co oznacza, że klub nie poniesie dodatkowych wydatków z własnej kieszeni. Zazwyczaj w takich kontraktach organizatorzy potrącają pieniądze, jeśli zabraknie ważnych zawodników, ale Barcelona otrzyma całą kwotę, mimo że na tournée nie pojechało aż 10 graczy pierwszego zespołu.

Tego lata, mecze towarzyskie Barcelony w Stanach Zjednoczonych przyciągną nie tylko tłumy kibiców, ale również wzmocnią pozycję finansową klubu. Blaugrana, kontynuując swoją tradycję tournée po Stanach Zjednoczonych, nie tylko promuje markę klubu, ale także zapewnia sobie stabilność finansową na nadchodzący sezon.

Zobacz również: Amrabat na celowniku giganta La Liga