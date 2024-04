FC Barcelona nie jest już zainteresowana zatrudnieniem Rubena Amorima. To dobra informacja dla Liverpoolu, który rozmawia z Portugalczykiem - donosi kataloński dziennik SPORT.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta - prezes Barcelony

Ruben Amorim jest pożądany przez kilka europejskich klubów

Z wyścigu o zatrudnienie 39-letniego trenera wycofała się FC Barcelona

To świetna wiadomość dla Liverpoolu, który prowadzi rozmowy z Portugalczykiem

Amorim coraz bliżej Liverpoolu. Barca odpuszcza

FC Barcelona wycofała się z wyścigu o zatrudnienie Rubena Amorima – poinformował kataloński dziennik “SPORT”. Żeby zakontraktować 39-letniego trenera, trzeba zapłacić 20 milionów euro. Tyle bowiem wynosi klauzula odstępnego cenionego szkoleniowca w umowie ze Sportingiem Lizbona.

To może być jeden z powodów takiej decyzji Blaugrany, która poza tym nadal stara się przekonać Xaviego Hernandeza do pozostania na stanowisku. Młodemu Portugalczykowi podobno najbliżej jest do Liverpoolu, który rozpoczął już rozmowy z jego przedstawicielami.

Ruben Amorim dotychczas poprowadził Sporting Lizbona w 197 spotkaniach, z czego drużyna popularnych Lwów wygrała 138, zremisowała 29 i przegrała 30 meczów.