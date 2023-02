fot. PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele wciąż pauzuje w związku z urazem uda. FC Barcelona nie zamierza przyspieszać powrotu skrzydłowego na boisko. Powinien być on gotowy na marcowe El Clasico w La Lidze.

Ousmane Dembele doznał kontuzji uda pod koniec stycznia

FC Barcelona będzie musiała sobie jeszcze poradzić bez Francuza

Do gry wróci on najprawdopodobniej dopiero przed marcowym El Clasico

FC Barcelona poczeka na Dembele

Pod wodzą Xaviego Hernandeza Ousmane Dembele stał się ważną częścią ofensywy FC Barcelony. Francuz prowadzi się zdecydowanie lepiej, rzadziej pauzuje, a jego obecność na boisku przynosi konkretne efekty. W trakcie obecnego sezonu skrzydłowy zgromadził już osiem trafień i siedem asyst we wszystkich rozgrywkach.

W ostatnich tygodniach Duma Katalonii musi natomiast radzić sobie bez 25-latka. Pod koniec stycznia doznał on kontuzji uda, która na pewien czas wyeliminowała go z gry. Dembele wznowił już treningi, lecz na boisku póki co się nie pojawi. Sztab szkoleniowy nie zamierza się spieszyć i poczeka, aż ten wróci już do pełnej sprawności.

FC Barcelona ma w pamięci liczne sytuacje z przeszłości, kiedy to Dembele częściej gościł w gabinetach lekarskich. Jego zdrowie stoi pod znakiem zapytania, dlatego w działaniach klubu nie będzie pośpiechu. Dłuższa absencja byłego gracza Borussii Dortmund byłaby dla ekipy Xaviego olbrzymią stratą.

Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy pojawi się na murawie dopiero w trakcie marcowego El Clasico w La Lidze. Przewidziano je na 19 marca. Do tego czasu FC Barcelona będzie kontynuować grę bez energicznego zawodnika.

