fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick nie chce pożegnać Ansu Fatiego

Ansu Fati to zawodnik, mający kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2027 roku. 21-latek to wychowanek Katalończyków. Z kolei do pierwszej drużyny trafił we wrześniu 2020 roku. Spekulacji na temat gracza nie brakuje.

Ostatnio zrobiło się dla Ansu Fatiego za ciasno w Barcelonie. Następstwem tego było wypożyczenie zawodnika do Brighton & Howe Albion. W szeregach ekipy z Premier League zawodnik zaliczył w Premier League łącznie 19 meczów, notując w nich dwa trafienia. Po zakończeniu sezonu Ansu Farti wrócił z wypożyczenia do Blaugrany.

W kontekście przyszłości zawodnika pojawiały się głosy, że Ansu Fati będzie musiał ponownie zmienić pracodawcę. Tymczasem według Sportu zwolennikiem zatrzymania piłkarza w klubie ma być trener Hansi Flick. Niemiec ma doceniać wszechstronność reprezentanta Hiszpanii, bo ten może grać na lewym skrzydle lub po prostu jako klasyczny napastnik.

Ansu Fati to 10-krotny reprezentant Hiszpanii. Jako zawodnik Barcelony wystąpił jak dotąd w 112 meczach, notując w nich 29 trafień i 10 asyst. Mimo młodego wieku piłkarz ma już na swoim koncie takie sukcesy jak mistrzostwo Hiszpanii i triumf w Copa del Rey. Na koncie Ansu Fatiego jest też zwycięstwo w Lidze Narodów UEFA w 2023 roku.

21-latek obecnie leczy kontuzję stopy. Na dzisiaj nieznany jest termin zawodnika do gry.

