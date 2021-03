Były prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu, a także jego współpracownicy Oscar Grau, Jaume Masferrer i Roman Gomez Ponti zostali w poniedziałek zatrzymani przez katalońską policję. Jak informują hiszpańskie media w siedzibie klubu trwa również przeszukanie.

FC Barcelona – przeszukanie w klubie, prezes Barcelony aresztowany

Poniedziałkowy ranek był bardzo gorący w biurach FC Barcelona. Do jego siedziby weszli funkcjonariusze wydziału przestępstw gospodarczych katalońskiej policji, którzy zażądali między innymi przekazania im szeregu dokumentów. Jest to związane z prowadzonym śledztwem w kwestii popełnienia domniemanego przestępstwa nieuczciwego zarządzania i korupcji. Według informacji katalońskich mediów przeszukania i działania w siedzibie katalońskiego klubu nadal trwają.

W poniedziałek katalońska policja dokonała również zatrzymań kilku osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, w tym byłego prezydenta klubu Josepa Marię Bartomeu. Zatrzymani zostali również Oscar Grau (dyrektor wykonawczy klubu), Jaume Masferrer (doradca i prawa ręka Bartomeu) oraz Roman Gomez Ponti (szef działu prawnego). Kolejne aresztowania również nie są wykluczone.

Skandal Barcagate

Przeszukania i aresztowania są związane z ujawnionym przez SER Catalunya skandalem “Barcagate”. Zarząd klubu kierowany przez Bartomeu miał wynająć firmę tworzącą treści w mediach społecznościowych i internecie, w których zniesławiono osoby krytyczne wobec zarządu. Jej zatrudnienie miało się odbyć bez żadnego prawnego i finansowego nadzoru. Według szacunków, kataloński klub miał zapłacić za te usługi sześciokrotnie więcej niż wynoszą standardowe stawki za tego typu prace związane z tworzeniem treści.

Ujawnienie skandalu było jednym z czynników, które doprowadziły do rezygnacji kilku dyrektorów klubu. Sam Bartomeu do dymisji podał się jednak dopiero 27 października ubiegłego roku, kiedy to zgłoszono wobec niego wniosek o wotum nieufności.

Mimo poważnych problemów, z jakimi Duma Katalonii zmaga się od dłuższego czasu, prowadzona przez Ronalda Koemana drużyna zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga. Do prowadzącego Realu Sociedad ma pięć punktów straty, ale również jedno spotkanie rozegrane więcej. Aktualnie zespół przygotowuje się do rewanżowego meczu 1/2 finału Pucharu Króla, w którym zmierzy się 3 marca u siebie z Sevillą.



