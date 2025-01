Frenkie De Jong oceniony przez media. Jasny przekaz

fot. Sipa US / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Frenkie De Jong

Frenkie De Jong coraz bardziej krytykowany

Frenkie De Jong trafił do FC Barcelony w lipcu 2019 roku z Ajaxu. Kosztował wówczas 86 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Na dzisiaj jednak nic nie wskazuje na to, aby piłkarz wypełnił umowę z klubem z Camp Nou.

Holenderski pomocnik zagrał w środowy wieczór w starciu Pucharu Króla przeciwko Realowi Betis. De Jong za swój występ nie zebrał dobrych recenzji. Jednocześnie na ciekawy wniosek pozwolił sobie dziennik Mundo Deportivo. “De Jong zagrał tylko po to, aby Marc Casado mógł odpocząć” – można było przeczytać. “Początek miał bardzo niepewny. Z upływem minut było coraz gorzej” – dodano w materiale.

Na pochlebną opinię nie mógł sobie również pozwolić Sport, oceniając występ De Jonga. “W klubie jest jasna sytuacja dla De Jonga, sugerująca, że teraz albo nigdy. Hansi Flick próbuje odzyskać zawodnika na wszelkie możliwe sposoby. Holender jednak nie jest w stanie prezentować odpowiedniego poziomu” – przekonuje dziennik.

O ile media w Hiszpanii krytycznie odnoszą się do postawy zawodnika, to trener Katalończyków stara się zachować spokój. Jego zdaniem reprezentant Holandii zagrał udany mecz. – Jestem bardzo zadowolony z Frenkiego. Zagrał dzisiaj bardzo dobry mecz. To krok we właściwym kierunku. Dzisiaj pokazał na boisku to, co chciałem od niego zobaczyć. Bardzo się z niego cieszę – mówił Flick cytowany przez Soccernews.nl, oceniający De Jonga.

