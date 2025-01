fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny krytykowany przez portal Cronica Global

Wojciech Szczęsny po rozstaniu z Juventusem podjął decyzję, aby udać się na piłkarską emeryturę. Finalnie jednak bramkarz nie wytrwał długo w swoim postanowieniu i w październiku związał się z FC Barceloną. W każdym razie na grę w szeregach giganta La Liga zawodnik musiał trochę poczekać. Na boisku pojawił się dopiero w styczniu 2025 roku. Zagrał kolejno w Pucharze Króla oraz w meczach turnieju o Superpuchar Hiszpanii.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

W każdym z wymienionych spotkań Polak prezentował się nieźle. Niemniej w starciu z Realem Madryt ujrzał czerwoną kartkę po ataku na Kyliana Mbappe. Nie ma co ukrywać, że Szczęsny popełnił błąd. Tymczasem na ciekawą opinię na temat zawodnika pozwoliła sobie dziennikarka Cronica Global – Nuria Casas.

Zdaniem autorki krótkiego felietonu trener Hansi Flick dużo ryzykował, decydując się na wystawienie polskiego bramkarza w ostatnich starciach Katalończyków. Casas co prawda wprost napisała, że Szczęsny nie spisał się źle. Niemniej zaznaczyła, że to właśnie polski golkiper otrzymał czerwoną kartkę, która może wpłynąć na atmosferę w zespole Blauhgrany. Dziennikarka wróciła też do palenia papierosów przez Szczęsnego, o czym tak naprawdę opinia publiczna wie od dawna. Casas podsumowuje swój materiał słowami, że polski golkiper to w ekipie z Camp Nou bardzo kontrowersyjna postać, dając do zrozumienia, że zawodnik może mieć wpływ na odbiór klubu na każdym kroku.

34-letni bramkarz ma kontrakt ważny z Barca do końca sezonu. Jak na razie rozegrał w Barcelonie trzy mecze, tracąc w nich jedną bramkę. W dwóch starciach zachował z kolei czyste konto.

