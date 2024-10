fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick po spotkaniu FC Barcelona – Bayern

FC Barcelona po zmianie szkoleniowca wyraźnie odżyła. Tuż przed El Clasico zespół z La Liga podbudował się mentalnie, wygrywając wysoko z Bayernem Monachium. Po tym starciu ciekawą wypowiedzią podzielił się trener Katalończyków.

– Osiągnęliśmy zamierzony wynik i zdobyliśmy trzy punkty. Uważamy, że mecz wyszedł nam znakomicie. Po pierwszym golu mieliśmy lekkie problemy przez 10-15 minut, ale dobrze jest widzieć, że zespół w końcu się po tym otrząsnął. Mamy młodą ekipę i ważne jest, aby widzieć takie rzeczy – powiedział Hansi Flick cytowany przez Markę.

Blaugrana może być jeszcze lepsza

– Nasz potencjał jest znacznie większy. Próbujemy zrobić coś podobnego w każdym meczu, aby ulepszyć naszą grę. To jest nasz cel – kontynuował Niemiec.

– To jest niesamowite. Bayern to wspaniały zespół z fantastycznymi zawodnikami. Libię oglądać tę drużynę w akcji. Oczywiście takie zwycięstwa są warte świętowania, bo to niesamowite osiągnięcie dla zespołu. To dodaje mi pewności siebie przed sobotnim meczem z Realem Madryt – zakończył Flick.

Hit La Liga odbędzie się już w najbliższą sobotę. FC Barcelona na słynnym Estadio Santiago Bernabeu zagra z Realem Madryt. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić przede wszystkim David Alaba czy Dani Carvajal. Z kolei w ekipie z Camp Nou zabraknie Erika Garcii czy Marca-Andre ter Stegena.

